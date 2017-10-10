إضراب مراقبي الملاحة الجوية بفرنسا: تسجيل تأخيرات في رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية

الجزائر- أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الثلاثاء أن تراخيص إقلاع طائراتها انطلاقا من الجزائر نحو فرنسا المبرمجة يوم الثلاثاء قد تم تأخيرها بشكل أكثر مما كان متوقعا .

و أوضحت الشركة في بيان لها أن آجال منح تراخيص اقلاع الطائرات انتقلت من تأخر بـ 3 ساعات الى 5 و 6 ساعات كاملة.

و أضاف المصدر ذاته أن مواعيد اقلاع طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية في اتجاه باريس و ليون و ليل و ماتز قد سجلت تأخرا بسبب انتظار هذه التراخيص .

و بخصوص الرحلات التي تربط مطارات قسنطينه و وهران و تلمسان باتجاه فرنسا فقد سجلت بدورها تأخيرات لكن بأقل من ساعتين .

و تجدر الاشارة الى ان اضراب نقابات موظفي مصالح مراقبة الملاحة الجوية في فرنسا اليوم الثلاثاء سيترجم بتباطؤ في الخدمات العمومية او بتوقفها كلية مع حدوث اضطرابات في حركة النقل الجوي نحو هذا البلد.