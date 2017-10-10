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الجزائر-روسيا: التوقيع على خمس اتفاقات تعاون

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين1/أكتوير 2017 18:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرات
الجزائر-روسيا: التوقيع على خمس اتفاقات تعاون
صورة وأج

الجزائر- وقعت الجزائر و روسيا يوم الثلاثاء بالجزائر  العاصمة على خمس اتفاقات شراكة و تعاون و مذكرات تفاهم, بمناسبة الزيارة  الرسمية التي يقوم بها الى الجزائر رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف و التي تدوم يومين.

و تخص هذه الاتفاقات التي وقعت بحضور الوزير الاول احمد أويحيى و نظيره  الروسي بالإضافة الى العديد من وزراء البلدين أساسا قطاعات العدالة و الصحة و  التكوين المهني و المحروقات و الطاقة النووية المدنية.

ويتعلق الاتفاق الاول الذي وقعه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح و  نظيره الروسي الكسندر كونوفالوف, بالتعاون و المساعدة القضائية بين البلدين لا  سيما في المجال الجزائي.

 

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كما تم التوقيع من جهة اخرى على اتفاق حول البرنامج التنفيذي للتعاون في  مجال الصحة من قبل وزير الصحة و السكان  و اصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي و وزيرة الصحة الروسية السيدة فيرونيكا سكفورتسوفا.

وتم التوقيع أيضا على اتفاق حول البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال  التكوين المهني من طرف وزير التكوين المهني محمد مباركي و نائب وزير التربية و  العلوم الروسي السيدة لودميلا اوغورودوفا.

و في مجال المحروقات تم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم بين  مجموعة سوناطراك والشركة الروسية ترونسنافت تخص التعاون لاسيما في مجال  القنوات و نقل المحروقات من قبل الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن  ولد قدور و نائب رئيس شركة ترونسنافت ميخائيل مارجيلوف.

و تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية المدنية بين محافظة  الطاقة الذرية (كومينا) و الشركة الروسية  روس-اتوم من قبل محافظ الطاقة الذرية نصرالدين جغري و نائب رئيس شركة روس-اتوم  نيكولاي سباسكي, تسمح بالتعاون و تبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين.

كما تم بمناسبة هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصيدلة بين  الشركة الخاصة الجزائرية بيوماب و الشركة الخاصة الروسية بيوكاد.

ويذكر أن السيد مدفيديف شرع يوم أمس الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر  تدوم يومين بدعوة من الوزير الأولي أحمد أويحيى. 

و تعتبر هذه الزيارة التي تأتي عقب انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة  للتعاون في سبتمبر المنصرم, فرصة للجزائر و روسيا لتعميق و تعزيز حوارهما  الاستراتيجي و تعاونهما المتعدد الأشكال القائم على بيان الشراكة الموقع  بموسكو في أبريل 2001 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره  الروسي فلاديميير بوتين".

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الجزائر-روسيا: التوقيع على خمس اتفاقات تعاون
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين1/أكتوير 2017 18:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرة   شارك

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