الجزائر-روسيا: التوقيع على خمس اتفاقات تعاون

الجزائر- وقعت الجزائر و روسيا يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على خمس اتفاقات شراكة و تعاون و مذكرات تفاهم, بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى الجزائر رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف و التي تدوم يومين .

و تخص هذه الاتفاقات التي وقعت بحضور الوزير الاول احمد أويحيى و نظيره الروسي بالإضافة الى العديد من وزراء البلدين أساسا قطاعات العدالة و الصحة و التكوين المهني و المحروقات و الطاقة النووية المدنية.

ويتعلق الاتفاق الاول الذي وقعه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح و نظيره الروسي الكسندر كونوفالوف, بالتعاون و المساعدة القضائية بين البلدين لا سيما في المجال الجزائي.

اقرأ أيضا : الجزائر- روسيا: "إمكانيات" لتطوير شراكة ذات منفعة متبادلة

كما تم التوقيع من جهة اخرى على اتفاق حول البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الصحة من قبل وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي و وزيرة الصحة الروسية السيدة فيرونيكا سكفورتسوفا.

وتم التوقيع أيضا على اتفاق حول البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني من طرف وزير التكوين المهني محمد مباركي و نائب وزير التربية و العلوم الروسي السيدة لودميلا اوغورودوفا.

و في مجال المحروقات تم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم بين مجموعة سوناطراك والشركة الروسية ترونسنافت تخص التعاون لاسيما في مجال القنوات و نقل المحروقات من قبل الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور و نائب رئيس شركة ترونسنافت ميخائيل مارجيلوف.

و تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية المدنية بين محافظة الطاقة الذرية (كومينا) و الشركة الروسية روس-اتوم من قبل محافظ الطاقة الذرية نصرالدين جغري و نائب رئيس شركة روس-اتوم نيكولاي سباسكي, تسمح بالتعاون و تبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين.

كما تم بمناسبة هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصيدلة بين الشركة الخاصة الجزائرية بيوماب و الشركة الخاصة الروسية بيوكاد.

ويذكر أن السيد مدفيديف شرع يوم أمس الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأولي أحمد أويحيى.

و تعتبر هذه الزيارة التي تأتي عقب انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون في سبتمبر المنصرم, فرصة للجزائر و روسيا لتعميق و تعزيز حوارهما الاستراتيجي و تعاونهما المتعدد الأشكال القائم على بيان الشراكة الموقع بموسكو في أبريل 2001 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الروسي فلاديميير بوتين".