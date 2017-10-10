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العلاقات الجزائرية-الأمريكية الجيدة لا يمكنها إلا أن تتطور أكثر فأكثر 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين1/أكتوير 2017 17:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 246 مرات

وهران - صرح سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر  السيد جون دي روشر يوم الثلاثاء بوهران أن العلاقات الجزائرية-الأمريكية الجيدة لا يمكنها إلا أن تتطور أكثر فأكثر.

و في تصريح للصحافة خلال زيارته لغرفة التجارة و الصناعة لوهران, أكد السفير  الأمريكي أن "آفاق العلاقات الثنائية جد ايجابية ولا يمكنها إلا أن تتطور أكثر  فأكثر".

و اضاف المسؤول الأمريكي يقول "لقد قامت السفيرة السابقة للولايات  المتحدة بالجزائر السيدة جوان بولاشيك بعمل مثالي على مدار سنوات طويلة من اجل  تعزيز هذه العلاقات و أريد بالتأكيد تقديم المزيد".

وبخصوص الجانب الاقتصادي, وصف الديبلوماسي الأمريكي الجزائر ب "السوق  الكبيرة التي تزخر بطاقات اقتصادية هائلة" مضيفا أن بلده يسعى لتطوير و تدعيم  الشراكة بين المؤسسات الجزائرية و الامريكية في مختلف الميادين. و أردف يقول  أن التحدي الراهن يتمثل في تطوير هذه الشراكة.

و قال في هذا الصددي أنه يفهم الاهتمام الذي توليه المؤسسات الجزائرية  للشراكة مع المؤسسات الأمريكية مشيرا الى أنه "يدعم بقوة هذه المبادرة".

و فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي, أوضح الديبلوماسي الامريكي أن الأمر يتعلق  بقطاع تعاون مثمر جدا و أن الولايات لأمريكية تتمتع بخبرة واسعة في المجال  الفلاحي حول مختلف الجوانب التي "يمكننا تقاسمها مع أصدقائنا الجزائريين".

كما أوضح أن بلده طور خلال السنوات الأخيرة قطاعا فلاحيا يحترم البيئة  كثيرا علما أن المنتجين و المستهلكين الأمريكان لديهم وعي و حرص فيما يخص  الجوانب البيئية.

و أشار نفس المسؤول الى وجود فرص للتعاون في هذا المجال مع الشركاء  الجزائريين.

و بخصوص استغلال الغاز الصخري, أكد السفير الامريكي أن بلده تتمتع بخبرة  كبيرة في مجال استغلال الغاز الصخري و هو " انتاج فعلي و مؤمن" مضيفا أن بلده  مستعد لتقاسم هذه التجربة.

 

في هذا الخصوص, صرح الديبلوماسي الامريكي أن "القرار يعود للجزائريين و  نحن مستعدون للمساعدة و تقاسم خبرتنا مع المؤسسات الجزائرية التي ترغب في  الاستثمار في مجال استغلال الغاز الصخري".

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العلاقات الجزائرية-الأمريكية الجيدة لا يمكنها إلا أن تتطور أكثر فأكثر 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين1/أكتوير 2017 17:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 246 مرة   شارك

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