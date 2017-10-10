غرداية : بدوي يرافع من أجل "إستراتيجية تشاركية" لاستحداث الثروة

غرداية- رافع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الثلاثاء بغرداية من أجل "إستراتيجية تشاركية" لإستحداث الثروة وتنمية الجماعات المحلية .

وأوضح الوزير خلال اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد إلى هذه الولاية "أنه ينبغي على المنتخبين المحليين التفكير في إستراتيجية لإستحداث الثروات والشغل للإستجابة لتطلعات ناخبيهم " .

وأشار في ذات الإطار أن تجسيد مسار اللامركزية يمر عبر إنشاء الثروة على مستوى البلديات " بما يسمح بتلبية المتطلبات المتنامية للمواطنين والمساهمة كذلك في التنمية الإجتماعية- الإقتصادية للمناطق ".

وأكد " أن السلطات العمومية سترافق وتضمن تنفيذ الآليات لتجسيد المشاريع الهادفة إلى امتصاص البطالة و تقديم قيمة مضافة " ي مشيرا بأن " المقاربة التشاركية " وتسيير الجماعات المحلية يمكن أن تقدم حلولا ملائمة لمشاكل المواطن .

ولدى تفقده لموقع منطقة النشاطات الجديدة ببريان حث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المنتخبين المحليين الجدد على التفكير بخصوص إنشاء مناطق نشاطات .

وذكر في هذا الشأن أن الوزارة ستولى اهتماما خاصا لمناطق النشاطات بهدف المساهمة في استحداث الشغل والثروات وقيمة مضافة للهيئة البلدية .

وترمي السلطات العمومية وكهدف إلى تطبيق مساهمة المنتخبين المحليين في مجال تسيير الشأن العام ي وأيضا التكفل في الميدان وبوسائل محلية بانشغالات السكان بخصوص الشغل والسكن وغيرها .

وضمن النظرة ذاتها ي طمأن الوزير الشباب الذين تم توظيفهم في إطار صيغة ما قبل التشغيل سيما حاملي الشهادات الجامعية ي وخريجي مراكز التكوين المهني بأن " الدولة لا تتخلى عنهم ".

كما أبرز ممثل الحكومة كذلك التزام الدولة لمواصلة مقاربتها في التنمية المستدامة ي ودعم الجماعات المحلية.

وفي زيارة لمقر المجلس الشعبي البلدي بالضاية بن ضحوة ي دعا السيد نور الدين بدوي المنتخبين والمسؤولين المحليين إلى " الإصغاء للمواطنين ي واعتماد اتصال دائم ومستمر ".

يتعين على الإدارة أن تكون دائما قريبة وفي خدمة المواطن

غرداية - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الثلاثاء بغرداية أنه ينبغي على الإدارة أن تكون دائما قريبة وفي خدمة المواطن.

وحث الوزير لدى معاينته مقر بلدية بونورة (غرداية) المسؤولين المحليين على اتخاذ إجراءات عملية والتقرب من الأحياء الحضرية ذات الكثافة العالية وأن يكونوا بجانب المواطن.

وأكد السيد بدوي أن جهودا كبيرة تبذل من أجل تحسين شروط الإستقبال وتبسيط الإجراءات الإدارية ووضع خدمة اليكترونية وبيومترية قبل أن يوجه تعليمات إلى المسؤولين المحليين لاستصدار الوثائق الإدارية سواء في البلديات أو الملحقات البلدية في الأحياء الحضرية الكبرى .

وذكر السيد بدوي أن "نجاح الإدارة يتوقف على مدى قدرتها في تحقيق اتصال ناجع مع المواطن وتفاعلها مع المحيط"ي مشيرا إلى أن "الإدارة ينبغي أن تستجيب لمتطلبات المواطن في إطار احترام القوانين".

وأضاف الوزير أنه "يتعين اعتماد سياسة جوارية للتواصل المباشر مع المواطن بما يسمح بالمساهمة في ضمان الكفاءة وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى المواطن ".

ولدى تفقده خلال الفترة الصباحية مقر اللجنة الولائية بغرداية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على ضرورة احترام الشفافية في العمليات الإنتخابية وأيضا في متابعة سير مختلف مراحل الإقتراع من التسجيل في القوائم الإنتخابية وإلى غاية الإعلان عن النتائج.

وأوضح السيد بدوي أن هذه اللجان تمارس صلاحياتها ضمن احترام صارم للقوانين والتشريعات السارية المفعول بدون أية عوائقي مضيفا في ذات الوقت أن السلطات العمومية تعمل على تطهير القوائم الإنتخابية ي حيث بلغت نسبة هذه العملية 95 في المائة على المستوى الوطني ي و98 في المائة بولاية غرداية.

وذكر في ذات الخصوص أن "كل التدابير قد اتخذت من أجل ضمان السير الحسن للإنتخابات المقبلة سواء من حيث الجانب البشري أو المادي ".

وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر اللجنةي أبرز الوزير التزام السلطات العمومية لضمان حوار دائم مع مكونات المجتمع المدني ي على النحو الذي يسمح بإرساء أجواء الطمأنينة والشفافية.

وتحدث السيد بدوي من جهة أخرى عن الأمن والسكينة السائدة بغرداية مثنيا في هذا الإطار على الدور الذي تقوم به يوميا السلطات المحلية بالتنسيق مع مصالح الأمن والمجتمع المدني.