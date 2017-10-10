نحو اعادة هيكلة سوناطراك

الجزائر- أكد وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن الشركة الوطنية للمحروقات ستعرف اعادة هيكلة من خلال الفروع التي تتوفر عليها و ستركز اهتمامها على المهن القاعدية.

و اوضح وزير الطاقة خلال لقاء صحفي نشطه مناصفة مع الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد عبد المومن ولد قدور على هامش اجتماع تشاوري انه "يجب اعادة النظر في إعادة هيكلة سوناطراك لجعلها اكثر فعالية, و تمكينها من مواجهة المشاكل الراهنة" في المجال الطاقوي.

و في رده على سؤال للصحافة حول الاستراتيجية الجديدة التي تعتزم سوناطراك تبنيها, اوضح السيد قيطوني ان الامر يتعلق من خلال هذا الاجتماع, بالتحدث عن التحديات التي تعترض هذه الشركة و وسائل مواجهتها.

و في هذا الاطار أشار السيد قيطوني الى ان مديرية سوناطراك لاحظت انه يجب اعادة النظر في تنظيمها لجعلها اكثر فعالية.

و بخصوص هذه النقطة, قال انه بفضل مختلف الورشات التي نظمت في اطار هذا الاجتماع التشاوري الذي يدوم يومين, سيخرج المشاركون بنمط لإعادة هيكلة سوناطراك.

وعن سؤال حول مشروع مراجعة قانون المحروقات, قال من جهته السيد ولد قدور انه مع الظرف الاقتصادي العالمي الحالي غير المشجع و تقلص الموارد المالية للبلد, هذا القانون سيكون اكثر جاذبية للاستثمارات في مجال المحروقات خاصة على الصعيد الجبائي.