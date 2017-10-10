"أثر انهيار أسعار المحروقات على التنمية في الجزائر"محور ملتقى بالأغواط

الأغواط - يشكل موضوع " أثر انهيار أسعار المحروقات على التنمية في الجزائر" محور ملتقى الذي انطلقت أشغاله يوم الثلاثاء بجامعة "عمار ثليجي" بالأغواط بحضور أساتذة وباحثين من مختلف جامعات الوطن.

ويهدف هذا اللقاءي الذي يحتضنه مدرج الوئام بمبادرة من قسم العلوم السياسية إلى مناقشة موضوع انهيار أسعار المحروقات من زاوية علمية بعيدا عن التجاذبات السياسية والتحليلات الإعلامية - حسب المنظمين- .

ويتناول المشاركون في هذا اللقاء على مدار يومين عدة محاور تتعلق بمفهوم التنمية والنظريات المفسرة لها والأزمة البترولية وتداعياتها ي وكذا أثر انهيار أسعار البترول على الإقتصاد الوطني والبدائل الضرورية لمجابهة الوضع .

وفي مداخلة افتتاحية تطرق السيد رمضاني لعلا (جامعة الأغواط ) إلى حزمة التدابير التي اتخذتها الجزائر كبدائل لمواجهة وضعية ما بعد انهيار أسعار البترول والتي تنوعت - برأيه - بين بدائل ظرفية قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى.

ومن بين تلك البدائل ترشيد النفقات العمومية ي والإقتراض من البنك المركزي والسعي نحو التأسيس لتنويع الإقتصاد الوطني من خلال التركيز على إنعاش القطاعات الكفيلة بذلك ي على غرار الفلاحة والسياحة .

ومن جهتهاي إستعرضت السيدة شريفة كلاع (جامعة الجزائر) في مداخلتها عوامل انهيار الأسعار بالأسواق البترولية والتي تراوحت - حسبها - بين الحسابات السياسية داخل البلدان المنتجة ي وأخرى ما بين الدول ي إلى جانب اكتشاف منابع جديدة للبترول.

وتتواصل أشغال هذا اللقاء العلمي بإلقاء عدة مداخلات من بينها " رهان الطاقة في الجزائر : الأبعاد الجيوإستراتيجية " و " أثر انخفاض أسعار النفط في الجزائر على تمويل الجماعات الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة " و " الإستثمار السياحي كإستراتيجية بديلة لثروة ناضبة " .