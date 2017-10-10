عدل: تحديد كلفة البناء و سعر السكنات بموجب قرار وزاري

الجزائر- تم تحديد عناصر احتساب تكاليف بناء و أسعار السكنات الموجهة للبيع بالإيجار بموجب مرسوم وزاري نشر في الجريدة الرسمية عدد 55.

و حسب هذا النص التنظيمي الذي نشر في يونيو 2017 ، تحدد كلفة انجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار ب 50.000 دج للمتر المربع من المسكن ، و 589.000 دج لكل مسكن بالنسبة للطرق و الشبكات المختلفة.

و يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار من تخفيض بنسبة 100% من ثمن التنازل عن قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

يستفيد كذلك المسكن الموجه للبيع بالإيجار من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة و المحددة ب 700.000 دج لفائدة كل مستفيد من السكن.

كما يوضح القرار الوزاري أن المسكن الموجه للبيع بالإيجار موضوع الطلب المسجل في سنتي 2001 و 2002 يستفيد من مساعدة الدولة للتكفل الكلي بالطرق و الشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 100%. و يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 10.000 دج من كلفة المتر المربع.

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و بهذه الصفة، يدعى المستفيد لدفع 25% من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الاعانات الممنوحة من طرف الدولة، و يجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز عشرين (20) سنة.

و يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار موضوع الطلب المسجل في سنة 2013 من مساعدة الدولة للتكفل الجزئي بالطرق و الشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 72%. يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 5000 دج من كلفة المتر المربع.

و بهذا الصدد يدعي المستفيد لدفع ال25% من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، و يجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز 25 سنة.

و جاء في ذات النص أنه يجب على المستفيد من اقتناء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يتحمل تغطية ما تبقى من تكلفة انجاز المسكن بعد خصم مبلغ المساعدة المباشرة و مساهمة الدولة في كلفة المتر المربع الواحد للسكن و في الطرق و الشبكات المختلفة من الصنف الثالث.