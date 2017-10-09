إجراءات جديدة لتنظيم قطاع المراقبة التقنية للسيارات

المرسوم التنفيذي الأولي المتضمن للقانون الأساسي المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات (إناكتا)ي يدخل اجراء تسيير بطاقات جهاز تسجيل وقت السـرعة وشخصنتها (التاكوغراف) ضمن مهام المؤسسة.
و ينص ذات المرسوم على أن شركة "إيناكتا" ستكون من الآن فصاعدا مكلفة بضمان خدمات التكوين في مجال المراقبة التقنية للمركبات وصيانتها فضلا عن تكوين التقنيين المكلفين بتركيب و إصلاح جهاز تسجيل وقت السرعة (تاكوغراف) الى جانب الاعوان المكلفين بالمراقبة .
يذكر أن جهاز " كرونو تاكوغراف " هو مسجل الكتروني للسرعةي وقت القيادة و الأنشطة (القيادةي والعملي و الراحة) المثبتة في سيارة النقل البرى.
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أما المرسوم الثاني فيتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للمركبات و السيارات و طرق ممارستها .
و يتيح هذا الرسوم لوكالات المراقبة التقنية للسيارات امكانية تركيب و اصلاح تجهيزات قياس وقت السرعة (كرونو تاكوغراف) بعد الحصول على اعتماد الجهات المختصة التابعة لهيئة القياسة القانونية كما يمكنها أيضا تسويق هذه
الأجهزة.