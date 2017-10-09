القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إجراءات جديدة لتنظيم قطاع المراقبة التقنية للسيارات

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 17:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1184 مرات
إجراءات جديدة لتنظيم قطاع المراقبة التقنية للسيارات

الجزائر- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية  مرسومين جديدين يتضمنان اجراءات تتعلق بالمراقبة التقنية للسيارات يعدلان و  يكملان المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 1998 و 2003 على التوالي.

  المرسوم التنفيذي الأولي المتضمن للقانون الأساسي المؤسسة الوطنية للمراقبة  التقنية للسيارات (إناكتا)ي يدخل اجراء  تسيير بطاقات جهاز تسجيل وقت السـرعة  وشخصنتها  (التاكوغراف) ضمن مهام المؤسسة. 

و ينص ذات المرسوم على  أن شركة "إيناكتا" ستكون من الآن فصاعدا مكلفة بضمان  خدمات التكوين في مجال المراقبة التقنية للمركبات وصيانتها فضلا عن تكوين   التقنيين المكلفين  بتركيب و إصلاح جهاز تسجيل وقت السرعة (تاكوغراف) الى جانب  الاعوان المكلفين بالمراقبة .

يذكر أن جهاز " كرونو تاكوغراف " هو مسجل الكتروني  للسرعةي وقت القيادة و  الأنشطة (القيادةي والعملي و الراحة) المثبتة في سيارة النقل البرى.

 

إقرأ أيضا : أسعار جديدة تمس خدمة المراقبة التقنية للمركبات

 

أما المرسوم الثاني فيتعلق  بتنظيم المراقبة  التقنية للمركبات و السيارات و  طرق ممارستها .

و يتيح هذا الرسوم  لوكالات المراقبة التقنية للسيارات امكانية تركيب و اصلاح   تجهيزات قياس وقت السرعة  (كرونو تاكوغراف) بعد الحصول على اعتماد الجهات  المختصة التابعة  لهيئة القياسة القانونية  كما يمكنها أيضا تسويق هذه 

الأجهزة.

كلـمات مفتـاحيــة :
إجراءات جديدة لتنظيم قطاع المراقبة التقنية للسيارات
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 17:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1184 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع