الجزائر و سلطنة عمان ترغبان في تجسيد مشاريع استثمارية بالشراكة

و أكد الوزير العماني على أهمية معرض المنتجات العمانية الذي ينظم بالجزائر موازاة مع زيارته الحالية و الذي تشارك فيه حوالي سبعين (70) مؤسسة عمانية تنشط في عدة مجالات.
و أعرب الوزير عن أمله في ان "يتيح هذا الحدث فرصا للشراكة بين المؤسسات الجزائرية و العمانية في المجالات التي تخص البلدين".
و أبدى اهتماما خاصا بإرساء قواعد تعامل ما بين موانئ البلدين قصد تسهيل نقل البضائع لاسيما المواد الغذائية و المنتجات المنجمية و البتروكيمياوية.
من جهته رحب السيد يوسفي بالمستثمرين العمانيين و أكد "استعداد مصالح وزارته لمرافقتهم لتجسيد المشاريع التي يرغبون في اطلاقها بالشراكة مع نظرائهم الجزائريين" منوها بهذه المناسبة بفرص الاستثمار التي توفرها السوق الجزائرية حسب نفس البيان.