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الجزائر و سلطنة عمان ترغبان في تجسيد مشاريع استثمارية بالشراكة

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 16:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 34 مرات

الجزائر- استقبل وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف  يوسفي يوم الاثنين بمقر وزارته وزير التجارة و الصناعة لسلطنة عمان السيد  علي بن مسعود بن علي السنيدي حيث ابدى الطرفان رغبة مشتركة لإقامة مشاريع  استثمارية بالشراكة في مجالات مختلفة حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أكد الوزير العماني على أهمية معرض المنتجات العمانية الذي ينظم بالجزائر  موازاة مع زيارته الحالية و الذي تشارك فيه حوالي سبعين (70) مؤسسة عمانية  تنشط في عدة مجالات.

و أعرب الوزير عن أمله في ان "يتيح هذا الحدث فرصا للشراكة بين المؤسسات  الجزائرية و العمانية في المجالات التي تخص البلدين".

و أبدى اهتماما خاصا بإرساء قواعد تعامل ما بين موانئ البلدين قصد تسهيل نقل  البضائع لاسيما المواد الغذائية و المنتجات المنجمية و البتروكيمياوية.

من جهته رحب السيد يوسفي بالمستثمرين العمانيين و أكد "استعداد مصالح وزارته  لمرافقتهم لتجسيد المشاريع التي يرغبون في اطلاقها بالشراكة مع نظرائهم  الجزائريين" منوها بهذه المناسبة بفرص الاستثمار التي توفرها السوق الجزائرية  حسب نفس البيان.

الجزائر و سلطنة عمان ترغبان في تجسيد مشاريع استثمارية بالشراكة
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 16:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 34 مرة   شارك

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