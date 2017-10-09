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(وهران: ضرورة تحديث حظائر السيارات من أجل مردودية أحسن (والي

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 15:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 62 مرات
(وهران: ضرورة تحديث حظائر السيارات من أجل مردودية أحسن (والي
صورة وأج

وهران - شدد والي وهران مولود شريفي يوم الاثنين على  أهمية تحديث حظائر السيارات على مستوى تراب الولاية و تهيئتها بأحدث الوسائل  التكنولوجية بغية ضمان استغلال عقلاني وبمردودية أحسن.

وذكر المسؤول الأول عن الولاية للصحافة على هامش افتتاح الطبعة الثامنة  للصالون الدولي للبناء و التسيير الحضري أن حظائر السيارات بولاية وهران تعد  مصدر دخل هام للبلديات ويجب تجديدها و استغلالها بالشكل الصحيح حتى تضمن  مداخيل إضافية.

وقال السيد شريفي في حديثه عن هذه الفضاءات بعد زيارته لجناح إحدى الشركات  الخاصة باستيراد تجهيزات حديثة خاصة بحظائر السيارات "المطلوب منا جميعا  مسؤولين و منتخبين في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد إيجاد  مصادر تمويل إضافية للبلديات ومن بينها حظائر السيارات التي تشكل مصادر دخل  كبير للبلديات فيجب تحديثها و استغلالها أحسن استغلال من اجل أن تعطي مردودية أحسن".

وفي هذا الخصوص ذكر أن "هناك بالفعل حظائر على مستوى الولاية لا تستغل بالشكل  الصحيح وستكون مردوديتها أحسن دون شك إن تمت تهيئتها بتجهيزات حديثة و تسييرها  بشكل الكتروني و هو ما نفكر فيه و نعمل عليه".

وقد افتتحت اليوم الطبعة الثامنة للصالون الدولي للبناء و التسيير الحضري  بمشاركة ما يقارب 70 عارض جزائري و بعض المؤسسات المختلطة.

ويجمع الصالون -حسب سعيد لخباسان محافظ الصالون- مؤسسات ناشطة في مجالات  الأشغال الكبرى والتزيين والنجارة والتأثيث الحضري و الإنارة العمومية  والإشارات الحضرية والمساحات الخضراء و الطاقة و غيرها.

وسيكون هذا الحدث -وفقا لذات المصدر- فضاء هاما للعارضين الجزائريين بإظهار  مهاراتهم و إلمامهم بهذا القطاع الاستراتيجي من جهة وتعزيز هذه المهارات من  خلال الاحتكاك واللقاءات الثنائية مع الشركات الأجنبية التي تمتلك معايير  عالمية.

 

ويعد الهدف الأساسي من هذا الصالون الذي يدوم أربعة أيام هو دعم الشركات  الجزائرية المختصة في إنتاج مواد البناءي والخدمات المتصلة من أجل تمكينها من  تطوير أنشطتها على المدى الطويل. كما يهدف -يضيف ذات المتحدث- إلى "تطوير  وتشجيع المنتج الوطني في مجال البناء و التسيير الحضري بغية مساعدة الشركات  على بيع و تصدير منتجاتها علاوة على تثمين كافة العوامل المتعلقة بالقطاع  المهم جدا في الاقتصاد الوطني عبر المساهمة في بناء المساكن والمعدات المختلفة  الخاصة بالأشغال العمومية".

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(وهران: ضرورة تحديث حظائر السيارات من أجل مردودية أحسن (والي
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 15:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 62 مرة   شارك

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