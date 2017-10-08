الجزائر-روسيا: نحو شراكة ديناميكية وموسعة لمختلف القطاعات (ميدفيديف)

موسكو- أكد رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف ، الذي يقوم يوم الاثنين بزيارة للجزائر أن روسيا و الجزائر تريدان اضفاء ديناميكية على شراكتهما الاقتصادية بتوسيع مجال التعاون الثنائي من خلال توقيع عقود في مختلف قطاعات النشاط. وصرح السيد ميدفيديف لواج عشية تنقله للجزائر نعتزم إبرام العديد من اتفاقات الشراكة في مختلف المجالات مضيفا أن "هناك إمكانية لنرفع بشكل أكبر حجم مبادلاتنا في السنوات المقبلة بفضل قطاعات عمل جديدة نحن بصدد دراستها اليوم".

و ذكر أنه خلال السنة الاخيرة فقط تضاعف التبادل التجاري بين روسيا والجزائر وبلغ حجمه قرابة 4 مليار دولار معتبرا أن" هذه الارقام جيدة ولكن يجب علينا ان نسعى الى مزيد من التقدم (...) أنا متأكد أن بلدينا يتشاطران نفس الاهتمام بخصوص تطوير شراكتهما في العديد من المجالات. لدينا الإمكانيات لتحقيق ذلك".

ومن المقرر أن يدرس الطرفان فروع جديدة للشراكة لإدراجها أو تعزيزها أكثر في برنامج الشراكة". و في هذا الصدد أشار رئيس الوزراء الروسي إلى قطاع الطاقة النووية والصناعات الغذائية و استخراج الثروات و النقل البحري و تكنولوجيات العالية و تكنولوجيات الفضاء و البناء و الصناعة الصيدلانية.

و بخصوص التعاون في مجال الطاقة النووية، أوضح السيد ميدفيديف إلى أنه "تم انشاء قاعدة قانونية صلبة في هذا المجال وفي حالة اتخاذ الجزائر قرار تطوير الصناعة النووية الوطنية نحن مستعدون لتقديم تكنولوجياتنا والحلول التقنية (...) وفي نفس الوقت نحن جاهزون لدراسة المشاريع الخاصة بتوليد الطاقة "النظيفة" في محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح. == إقامة شراكة متعددة القطاعات== و تابع السيد ميدفيديف بالقول أن تعامل الأنشط في مجال الصناعات الغذائية "يمكن أن يؤثر ايجابيا على الميزان التجاري" معربا عن ارتياحه للتعاون الفعال في مجال الطاقة حيث قال "لدينا عدد كبير من المشاريع الناجحة في مجال النفط والغاز".

وقال أن "روسيا و الجزائر من أكبر البلدان المصدرة للغاز نحو أوروبا وهذا يساعدنا على التعاون بشكل تشاوري ضمن المحافل الدولية مثل منتدى الدول المصدرة للغاز أو منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) إذا تعلق الأمر بالبترول مؤكدا أن "روسيا تقدر تقديرا عاليا هذا الحوار وما يقدمه من فرص لإيجاد حلول وسط". وأشار السيد ميدفيديف إلى أن الشراكة الاقتصادية يمكن دفعها عن طريق المنتديات الاقتصادية و تعزيز علاقات الأعمال بين متعاملي البلدين".

وفي هذا الإطار، ذكر المسؤول الروسي ب"الدور الرئيسي" الذي تلعبه اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون التجاري و الاقتصادي و العلمي و التقني، حيث عقدت اجتماعها الثامن شهر سبتمبر المنصرم بالجزائر العاصمة مما سمح بتحديد "مشاريع تعاون في مجالات الصناعة و النقل و البناء و الجيولوجيا و الزراعة و الصحة العمومية و الفضاء و المعلوماتية.

و فيما يخص دوائر الأعمال، سجل رئيس الوزراء الروسي إسهام مجلس الأعمال الروسي العربي و مجلس الاعمال الجزائري الروسي في تطوير المبادلات الثنائية". و أضاف السيد ميدفيديف بأن "الجزائر كانت تعتبر خلال السنوات العديدة احد شركاءنا البارزين في المجال الاقتصادي التجاري في افريقيا والعالم العربي". معربا عن يقينه بأن التعاون الاقتصادي القائم بين روسيا و الجزائر سيزداد تطورا في السنوات المقبلة.