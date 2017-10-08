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نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع قانون النقد و القرض

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين1/أكتوير 2017 12:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 89 مرات
نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع قانون النقد و القرض
صورة وأج

الجزائر- صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بالأغلبية، على مشروع  قانون النقد و القرض، خلال جلسة علنية، برئاسة السعيد بوحجة، رئيس المجلس، و بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية.

و يعدل و يتمم مشروع هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقرض والنقد من خلال المادة 45 معدلة تنص على " يقوم بنك الجزائر، إبتداءا من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، بصفة استثنائية و خلال مدة أقصاها خمس سنوات،  بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".

كما تنص هذه المادة على أن "هذا الإجراء يطبق لتحقيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية هدفها، مع نهاية المدة المذكورة، إعادة توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات. آلية لمتابعة تطبيق هذا الإجراء، من قبل الخزينة العمومية و بنك الجزائر، ستحدد عن طريق التنظيم".

و من أجل إدخال هذه الآلية الجديدة، حضرت الحكومة مشروع هذا القانون بهدف الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية.

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و يتعلق الأمر بتغطية حاجيات تمويل الخزينة و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي،  خصوصا سندات القرض الوطني للنمو ل 2016، سندات الخزينة لإعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز و سندات الخزينة لصالح سوناطراك لتغطية الفارق لأسعار الوقود المستورد و المياه المحلاة، كما يسمح كذلك بالترخيص للخزينة العمومية بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار، عن طريق مساهمة الدولة في مشاريع طويلة المدى.

و يعد اللجوء إلى هذه الآلية لمرافقة برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية تسمح بفضل ترشيد النفقات و تحسين العائدات الجبائية بإعادة التوازنات الإقتصادية و المالية (توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات مع نهاية المدة المرتقبة.

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نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع قانون النقد و القرض
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين1/أكتوير 2017 12:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 89 مرة   شارك

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