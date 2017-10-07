لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تدرس ستة تعديلات مقترحة على مشروع قانون النقد و القرض

و ترأس الاجتماع السيد توفيق طورش رئيس اللجنة بحضور وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة و كذا مندوبي أصحاب التعديل.
و سيصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون غدا الأحد.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
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الجزائر-عقدت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم السبت اجتماعا خصص لدراسة ستة (6) تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر 11-03 المتعلق بالنقد و القرض تمت إحالتها على اللجنة يوم الجمعة من طرف مكتب المجلسي حسب ما جاء في بيان للمجلس.
و ترأس الاجتماع السيد توفيق طورش رئيس اللجنة بحضور وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة و كذا مندوبي أصحاب التعديل.
و سيصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون غدا الأحد.