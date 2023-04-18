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موارد الميزانية المرتقبة في مشروع قانون المالية 2018

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 تشرين1/أكتوير 2017 17:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 73 مرات

الجزائر - ينص مشروع قانون المالية 2018 الذي صادق عليه  مجلس الوزراء يوم الأربعاء على عائدات مالية بقيمة 58ر6496 مليار دج (مقابل  5ر5635 مليار دج في 2017 ) مشكلة من 68ر3688 مليار دج من الموارد العادية  (مقابل 4ر3435 مليار دج سنة 2017) و 91ر2807 مليار دج من الجباية البترولية  (مقابل 1ر2200 مليار دج).

 

1- الموارد العادية 

  1.1. مداخيل جبائية: 

 

ناتج المساهمات المباشرة  : 71ر1352 مليار دج (مقابل 6ر1297 مليار دج سنة 

2017)

 

- نواتج التسجيل و الطابع: 63ر131 مليار دج (مقابل 115 مليار دج)

 

-نواتج الضرائب المختلفة على الأعمال : 91ر1091 مليار دج (مقابل 6ر1047 مليار 

دج)

 

- نواتج  المساهمات غير المباشرة: 10 مليار دج ( مقابل 5ر9 مليار دج) 

 

-نواتج الجمارك: 4ر397 مليار دج (مقابل 5ر345 مليار دج) 

 

-المجموع الجزئي : 7ر2983 مليار دج (مقابل 37ر2845 مليار دج)

 

1.2. المداخيل العادية

 

- نواتج مداخيل أملاك الدولة: 27 مليار دج (مقابل 25 مليار دج) 

 

- نواتج مختلفة للميزانية : 78 مليار دج (مقابل 75 مليار دج)

 

- مداخيل تنظيمية  :02ر0 مليار دج (مقابل 02ر0 مليار دج)

 

-المجموع الجزئي : 02ر105 مليار دج (مقابل 100 مليار دج)

 

1.3. مداخيل أخرى: 600 مليار دج (مقابل 490 مليار دج)

 

-مجموع الموارد العادية: 68ر3688 مليار دج (مقابل 4ر3435 مليار دج)

 

2-  الجباية البترولية: 91ر2807 مليار دج (مقابل 1ر2200 مليار دج)

 

 

      المجموع العام لمداخيل الميزانية: 58ر6496 مليار دج (مقابل 5ر5635 مليار دج).

كلـمات مفتـاحيــة :
موارد الميزانية المرتقبة في مشروع قانون المالية 2018
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 تشرين1/أكتوير 2017 17:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 73 مرة   شارك

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