موارد الميزانية المرتقبة في مشروع قانون المالية 2018

1- الموارد العادية
1.1. مداخيل جبائية:
ناتج المساهمات المباشرة : 71ر1352 مليار دج (مقابل 6ر1297 مليار دج سنة
2017)
- نواتج التسجيل و الطابع: 63ر131 مليار دج (مقابل 115 مليار دج)
-نواتج الضرائب المختلفة على الأعمال : 91ر1091 مليار دج (مقابل 6ر1047 مليار
دج)
- نواتج المساهمات غير المباشرة: 10 مليار دج ( مقابل 5ر9 مليار دج)
-نواتج الجمارك: 4ر397 مليار دج (مقابل 5ر345 مليار دج)
-المجموع الجزئي : 7ر2983 مليار دج (مقابل 37ر2845 مليار دج)
1.2. المداخيل العادية
- نواتج مداخيل أملاك الدولة: 27 مليار دج (مقابل 25 مليار دج)
- نواتج مختلفة للميزانية : 78 مليار دج (مقابل 75 مليار دج)
- مداخيل تنظيمية :02ر0 مليار دج (مقابل 02ر0 مليار دج)
-المجموع الجزئي : 02ر105 مليار دج (مقابل 100 مليار دج)
1.3. مداخيل أخرى: 600 مليار دج (مقابل 490 مليار دج)
-مجموع الموارد العادية: 68ر3688 مليار دج (مقابل 4ر3435 مليار دج)
2- الجباية البترولية: 91ر2807 مليار دج (مقابل 1ر2200 مليار دج)
المجموع العام لمداخيل الميزانية: 58ر6496 مليار دج (مقابل 5ر5635 مليار دج).