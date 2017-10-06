توزيع ميزانية التجهيز

-الصناعة : 4ر7
-الفلاحة و الري: 8ر157
- دعم الخدمات المنتجة: 31ر30
-المنشآت القاعدية الاقتصادية و الادارية: 5ر386
- التربية و التكوين: 72ر118
- المنشآت القاعدية الاجتماعية و الثقافية: 38ر89
-دعم الحصول على سكن: 9ر384
- مواضيع مختلفة : 900
- المخططات البلدية للتنمية: 100
- المجموع الفرعي للاستثمارات: 01ر2175
- دعم النشاط الاقتصادي: 3ر638
- احتياطي لنفقات غير متوقعة: 330
- تسوية الديون المستحقة على الدولة: 400
- المساهمة الاستثنائية للميزانية لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية: 500
- المجموع الفرعي لعمليات براس المال: 3ر1868
- مجموع ميزانية التجهيز: 31 ر 4043