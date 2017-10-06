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توزيع ميزانية التجهيز

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 تشرين1/أكتوير 2017 17:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 165 مرات

الجزائر - ينص مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه يوم  الاربعاء من طرف مجلس الوزراء على ميزانية التجهيز تقدر ب 31ر4043 مليار دج  موزعة بين تكاليف الاستثمار بقيمة 01ر2175 مليار دج و عمليات برأس المال تقدر  ب 3ر1868 مليار دج. اليكم توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات (الوحدة: مليار  دج):

 

-الصناعة :   4ر7 

 

-الفلاحة و الري:  8ر157 

 

- دعم الخدمات المنتجة: 31ر30 

 

-المنشآت القاعدية الاقتصادية و الادارية: 5ر386 

 

- التربية و التكوين:  72ر118 

 

- المنشآت القاعدية الاجتماعية و الثقافية: 38ر89 

 

-دعم الحصول على سكن: 9ر384 

 

- مواضيع مختلفة : 900

 

- المخططات البلدية للتنمية:  100

 

- المجموع الفرعي للاستثمارات:    01ر2175 

 

- دعم النشاط الاقتصادي:     3ر638 

 

-  احتياطي لنفقات غير متوقعة: 330 

 

- تسوية الديون المستحقة على الدولة: 400 

 

- المساهمة الاستثنائية للميزانية لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات 

الاجتماعية: 500

 

- المجموع الفرعي لعمليات براس المال: 3ر1868  

 

 

- مجموع ميزانية التجهيز: 31 ر 4043 

كلـمات مفتـاحيــة :
توزيع ميزانية التجهيز
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 تشرين1/أكتوير 2017 17:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 165 مرة   شارك

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