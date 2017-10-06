توزيع ميزانية التسيير

فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب كل قطاع (الارقام بين قوصين تشير الى ارقام قانون المالية 2017). الوحدة : مليار دج :
-رئاسة الجمهورية : 86ر7 (82ر7)
-مصالح الوزير الاول : 45ر4 (5ر4)
- الدفاع الوطني : 29ر1.118 (29ر1.118)
-الداخلية و الجماعات المحلية (57ر425 (26ر394)
- الشؤون الخارجية : 21ر35 (21ر35)
-العدالة : 54ر74 (67ر72)
-المالية : 82ر86 (51ر87)
-الطاقة : 8ر50 (15ر44)
-صناعة و مناجم : 61ر4 (61ر4)
-الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري : 81ر211 (8ر212)
-المجاهدين : 17ر225 (94ر245)
-الشؤون الدينية و الاوقاف : 24ر25 (37ر25)
-التجارة : 98ر19 (51ر19)
-الموارد المائية : 01ر14 (18ر16)
- الاشغال العمومية و النقل : 98ر25 (42ر27)
-السكن و العمران و المدينة : 62ر16 (65ر17)
-التربية الوطنية : 55ر709 (26ر746)
-التعليم العالي و البحث العلمي : 33ر313 (79ر310)
-التكوين و التعليم المهنيين : 84ر46 (3ر48)
-العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي : 01ر154 (44ر151)
-الثقافة : 27ر15 (16)
- التضامن الاجتماعي : 38ر67 (71)
-العلاقات مع البرلمان : 23ر0 (23ر0)
-الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات : 16ر392 (07ر389)
-الشباب و الرياضة : 23ر35 (55ر34)
-الاتصال : 7ر20 (7ر18)
-البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال : 34ر2 (4ر2)
-السياحة : 15ر3
-البيئة والطاقات المتجددة : 13ر2
-المجموع الفرعي : 48ر4.109 (2ر4.126)
التكاليف المشتركة : 98ر474 (5ر465)
المجموع : 46ر4.584 (8ر4.591).