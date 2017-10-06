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توزيع ميزانية التسيير

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 تشرين1/أكتوير 2017 17:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 246 مرات

الجزائر - يتضمن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه يوم الاربعاء من طرف مجلس الوزراء مبلغ لتغطية نفقات التسيير قدر ب 46ر4.584  مليار دج (مقابل 8ر4.591 مليار دج سنة 2017).

فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب كل قطاع (الارقام بين قوصين تشير الى ارقام  قانون المالية 2017). الوحدة : مليار دج :

       

      -رئاسة الجمهورية : 86ر7 (82ر7)

      -مصالح الوزير الاول : 45ر4 (5ر4) 

      - الدفاع الوطني : 29ر1.118 (29ر1.118)

      -الداخلية و الجماعات المحلية (57ر425 (26ر394) 

      - الشؤون الخارجية : 21ر35 (21ر35) 

      -العدالة : 54ر74 (67ر72) 

      -المالية : 82ر86 (51ر87) 

      -الطاقة : 8ر50 (15ر44)

      -صناعة و مناجم : 61ر4 (61ر4)

      -الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري : 81ر211 (8ر212)

      -المجاهدين : 17ر225 (94ر245)

      -الشؤون الدينية و الاوقاف : 24ر25 (37ر25)

      -التجارة : 98ر19 (51ر19)

      -الموارد المائية : 01ر14 (18ر16)

      - الاشغال العمومية و النقل : 98ر25 (42ر27) 

      -السكن و العمران و المدينة : 62ر16 (65ر17)

      -التربية الوطنية : 55ر709 (26ر746)

      -التعليم العالي و البحث العلمي : 33ر313 (79ر310)

      -التكوين و التعليم المهنيين : 84ر46 (3ر48)

      -العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي : 01ر154 (44ر151) 

      -الثقافة : 27ر15 (16)

      - التضامن الاجتماعي : 38ر67 (71)

      -العلاقات مع البرلمان : 23ر0 (23ر0)

      -الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات : 16ر392 (07ر389) 

      -الشباب و الرياضة : 23ر35 (55ر34)

      -الاتصال : 7ر20 (7ر18)

      -البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال : 34ر2 (4ر2)

      -السياحة : 15ر3 

      -البيئة والطاقات المتجددة : 13ر2

      -المجموع الفرعي : 48ر4.109 (2ر4.126)

      التكاليف المشتركة : 98ر474 (5ر465)

      المجموع : 46ر4.584 (8ر4.591).

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
توزيع ميزانية التسيير
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 تشرين1/أكتوير 2017 17:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 246 مرة   شارك

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