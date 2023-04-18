مشروع قانون المالية 2018: ما تنص عليه الضريبة على الثروة 

ويجب أن تفوق قيمة هذه الثروة الخاضعة للضريبة 50 مليون دج حسب نص مشروع قانون المالية 2018 الذي تلقت وأج نسخة منه.

وتمثل الأملاك المعنية أساسا في الأملاك العقارية وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و 2200 سم 3 (المازوت) والياخوت و سفن النزهة وخيول السباق الطائرات السياحية، القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج والمجوهرات والأحجار الكريمة و المعادن النفيسة حسب مشروع القانون.

و في المقابل، تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة.

و بخصوص قيمة الرسم فإنها تتراوح ما بين 1 و 5ر3 بالمئة، حسب قيمة الثروة.