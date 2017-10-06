تمنراست : دعم كل الآليات التي من شأنها إنعاش السياحة الصحراوية

تمنراست - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسان مرموري، اليوم الجمعة بولاية تمنراست على ضرورة دعم كل الآليات التي من شأنها إنعاش السياحة الصحراوية.

وأوضح الوزير لدى إعطاءه إشارة انطلاق الموسم السياحي الجديد (2017 / 2018 ) من هذه الولاية بأقصى الجنوب الكبير أنه يتعين " دعم ومرافقة كل الآليات والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في إنعاش السياحة الصحراوية التي تحظى بمكانة خاصة ومتميزة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي".

وأشار السيد مرموري في ذات السياق إلى أن السياحة الصحراوية عرفت "تحسنا ملحوظا" من حيث الزوار الوافدين، حيث بلغ عددهم في السنة الماضية 140.000 سائحا منهم حوالي 10.000 سائحا أجنبيا.

كما يسجل القطاع حوالي 424 مشروعا سياحيا جديدا تخص الفنادق ومختلف المرافق السياحية في كل مناطق الجنوب بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 48.000 سرير، والتي ستوفر نحو 19.000 منصب شغل مباشر، مثلما صرح وزير القطاع ي في كلمته خلال هذه المراسم التي جرت بدار الثقافة بعاصمة الأهقار بحضور السلطات المحلية ومختلف شركاء قطاع السياحة و الصناعة التقليدية .

ولفت بالمناسبة إلى أن الإمكانيات المتاحة "لم ترق بعد إلى مستوى طموحات القطاع بالنظر إلى النقائص المطروحة ي سيما منها نقص هياكل الإستقبال وتدني نوعية الخدمات وكذا ضعف الترويج و الترقية الإعلامية وكذا الصعوبات المرتبطة بالنقل ي إلى جانب التعقيدات المطروحة بخصوص المعاملات المصرفية ي إضافة إلى المشاكل التي تعانيها وكالات السياحة والأسفار و المتعاملين السياحيين" .

وأكد وزير السياحة والصناعة التقليدية في هذا الصدد أن الحكومة واعية تماما بهذه الوضعية وعازمة على مرافقة المتعاملين من أجل إيجاد الحلول المناسبة من خلال تكاثف الجهود، باعتبار أن السياحة الصحراوية رهان أساسي للوزارة بالنظر إلى القدرة الهائلة التي تتوفر عليها في إنشاء الثروة و إحداث مناصب الشغل وامتصاص البطالة.

و أبرز أن تطوير السياحة في الجنوب مرهون بتظافر جهود و تكامل القطاعات وصولا إلى المؤسسات و المرافق السياحية و المحيط العام من أجل غرس ثقافة سياحية في المجتمع وتحسين صورة الجزائر ي مشيرا في السياق ذاته أن عدة ورشات تقوم حاليا بدراسة عدة مسائل من بينها تخفيضات تذاكر النقل الجوي بين الشمال والجنوب، وملف الديون المترتبة على وكالات السياحة والأسفار ي و تسهيل منح التأشيرة، وهو الإجراء الذي يشهد، حسب الوزير-- تحسنا ملحوظا.

وذكر في سياق تدخله أنه تم بولاية تمنراست فتح ثلاثة مسالك سياحية باتجاه تاسيلي ناهقار، وهي تفدست البيضاء وأسكرام ومرتوتك، حيث تتواصل الجهود لفتح مسالك أخرى مستقبلا.

وأبرز أيضا أهمية العمل على دعم التكوين و التأهيل في المجالات المطلوبة لتحسين الخدمات السياحية و ترقيتها سواء ما تعلق بالفندقة و الرحلات السياحية و كذلك التكوين في مجالات الصناعات التقليدية و التي من أهمها التعاون بين الجزائر و البرازيل في مجال النحت على الأحجار الكريمة والشبه الكريمة ي من خلال إنشاء مدرسة نموذجية بتمنراست و التي اعتبرها مكسبا هاما و فخرا لحرفيي المنطقة.

كما دعا الوزير بالمناسبة وكالات السياحة والأسفار إلى الخروج من دائرة الإعتماد على الإستقبال فقط، والبحث عن خدمات أخرى لجلب السائح الوطني خصوصا.

وقبل ذلك عاين السيد حسان مرموري بعض المرافق السياحية بعاصمة الأهقار، من بينها فندقي "تين هينان" و "كرفان سيراي" و مخيم "التوارق "، والمدرسة النموذجية للنحت على الأحجار الكريمة ي ودار الصناعة التقليدية والحرف، وأشرف على تكريم بعض الحرفيين المكونين في مجال النحت على الأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

ويختتم وزير السياحة والصناعة التقليدية زيارته لولاية تمنراست بتنشيطه حصة إذاعية.