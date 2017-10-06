قوانين ومراسيم جديدة لحماية المستهلك ستصدر قريبا 

الجزائر- كشف وزير التجارة السيد محمد بن مرادي يوم الخميس بالجزائري أن وزارته بصدد تحضير العديد من القوانين و المراسيم تهدف الى ضمان حماية أكبر و أوسع للمستهلك موضحا أنه سيتم الإعلان عنها قريبا حسبما علم في بيان للوزارة.

وافاد الوزير خلال استقباله لرئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز أن "هناك لجان تشتغل على مجموعة من القوانين و المراسيم التي تنصب في إطار حماية المستهلك" مؤكدا أنه "سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل" حسب البيان.

كما دعا السيد بن مرادي الشريك المهني لمواصلة حملات التحسيس و التوعية و العمل الجواري من أجل حماية المستهلك و الرقي بالاقتصاد الوطني "و هذا لن يتم الا بتظافر جهود المهنيين و الإدارة" يضيف نفس المصدر.

و شدد الوزير في حديثه على أهمية مثل هذه اللقاءات و التي تسعى الوزارة من خلالها الى توطيد قنوات الحوار و التشاور مع مختلف الشركاء ي مبرزا "أولوية" النشاطات الرامية الى حماية المستهلك.

من جهته قال السيد حريز في تدخله أن الفدرالية قدمت جملة من الاقتراحات منذ تأسيسها في 2011 و ذلك على مختلف المستويات ي كما عرض للوزير خلال ذات اللقاء العديد من المقترحات التي تعنى بقضايا حماية المستهلك.

للتذكير يندرج هذا اللقاء في إطار اللقاءات التشاورية التي تنظمها الوزارة مع الشركاء المهنيين.