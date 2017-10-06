قوانين ومراسيم جديدة لحماية المستهلك ستصدر قريبا 

وافاد الوزير خلال استقباله لرئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز أن "هناك لجان تشتغل على مجموعة من القوانين و المراسيم التي تنصب في إطار حماية المستهلك" مؤكدا أنه "سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل" حسب البيان.
كما دعا السيد بن مرادي الشريك المهني لمواصلة حملات التحسيس و التوعية و العمل الجواري من أجل حماية المستهلك و الرقي بالاقتصاد الوطني "و هذا لن يتم الا بتظافر جهود المهنيين و الإدارة" يضيف نفس المصدر.
و شدد الوزير في حديثه على أهمية مثل هذه اللقاءات و التي تسعى الوزارة من خلالها الى توطيد قنوات الحوار و التشاور مع مختلف الشركاء ي مبرزا "أولوية" النشاطات الرامية الى حماية المستهلك.
من جهته قال السيد حريز في تدخله أن الفدرالية قدمت جملة من الاقتراحات منذ تأسيسها في 2011 و ذلك على مختلف المستويات ي كما عرض للوزير خلال ذات اللقاء العديد من المقترحات التي تعنى بقضايا حماية المستهلك.
للتذكير يندرج هذا اللقاء في إطار اللقاءات التشاورية التي تنظمها الوزارة مع الشركاء المهنيين.