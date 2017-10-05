مجلس الأمة يستأنف جلساته العلنية الثلاثاء المقبل بمناقشة مشروع قانون النقد والقرض

الجزائر – سيستأنف مجلس الأمة جلساته العلنية ابتداء من الثلاثاء المقبل لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالنقد والقرض, حسب ما أفادت به ذات الهيئة اليوم الخميس في بيان لها.

وأوضح البيان أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ترأس اجتماعا لهيئة التنسيق للمجلس, حيث "ناقش أعضاؤها الجدول الزمني لأشغال مجلس الأمة, و تقرر استئناف الأشغال في جلسات علنية ابتداء من يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 ي تخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 ي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت 2003 ي المتعلق بالنقد والقرض".

كما تم أيضا "عرض ومناقشة حصيلة نشاطات مجلس الأمة من 01 جانفي إلى 30 سبتمبر 2017 وعرض مخطط عمل مجلس الأمة للثلاثي الأخير من السنة الجارية وكذا برنامج العمل لسنة 2018", يضيف المصدر ذاته.