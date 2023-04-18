انخفاض أسعار الإنتاج الصناعي العمومي خلال الثلاثي الثاني 2017 

الجزائر - انخفضت أسعار الإنتاج الصناعي خارج قطاع المحروقات بنسبة 2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ي مع تسجيل نمو قدر بـ 1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة، حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويحدد مؤشر الأسعار عند الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي خارج قطاع المحروقات أسعار المنتجات الصناعية مباشرة بعد خروجها من المصانع ليتم تسويقها محليا (المنتجات الموجهة للتصدير غير معنية بهذا الإحصاء).

وفي قطاع الطاقة، سجلت الأسعار عند الإنتاج انخفاض 6ر1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من الهام الحالي مقارنة بالثلاثي الأول وهذا بعد ارتفاع قدر بـ 1ر1ر بالمائة سجل خلال الثلاثي الأول 2017.

وفي قطاع المناجم و المحاجر سجلت الأسعار عند الإنتاج انخفاض بنسبة 9ر3 بالمائة و ذلك تبعا لانخفاض أسعار استخراج معدن الفوسفات عند الإنتاج (-6ر5 بالمئة).

في نفس القطاع، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا لبعض النشاطات المرتبطة باستغلال المعادن و المواد المعدنية (+24) بالمئة.

فيما يخص الصناعات الكيمائية فقد سجلت الأسعار انخفاض طفيف بـ 7ر0 بالمائة بعدما كانت في حدود 2 بالمئة خلال الثلاثي الاول 2017.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسعار المنتجات الوسيطة البلاستيكية بنسبة 4ر3 بالمائة مواد كيمائية أخرى بنسبة 6ر1 بالمئة في حين سجلت استقرار في باقي أسعار المنتجات.

أما أسعار المنتجات الغذائية-الزراعية فقد سجلت تراجعا بـ 1ر0 بالمائة خلال الثلاثي الثاني 2017 انخفاضا من 3ر3 بالمئة التي سجلت خلال الثلاثي الاول 2017.

وانخفضت الاسعار الإنتاج في فرع النسيج خلال الثلاثي الثاني 2017 بنسبة قدرت ب 1ر3بالمئة بعدما كانت 2 بالمئة خلال الثلاثي الاول.

بالمقابل سجلت أسعار الإنتاج في قطاع الخشب و الورق انخفاضا طفيفا بنسبة 3ر0 بالمائة و ذلك بسبب تراجع أسعار الإنتاج و تحويل الورق بـ 1ر1 بالمئة.

أما باقي النشاطات فقد عرفت اسعارها عند الخروج من المصانع استقرارا حسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.