منتدى البلدان المصدرة للغاز: قيطوني يدعو الى القيام بأعمال مشتركة من أجل رفع التحديات الراهنة

موسكو - اكد وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الاربعاء بموسكو على ضرورة ان تقوم بلدان منتدى البلدان المصدرة للغاز, بأعمال مشتركة قصد رفع التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي.

و خلال تدخله في اشغال الاجتماع الوزاري ال19 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز, اكد السيد قيطوني انه من الضروري "ايجاد حلول مناسبة و وضعها معا في اطار روح التعاون" قصد التصدي للتحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي.

و ذكر ايضا ان "السياسات الطاقوية التي تبنتها العديد من بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية كانت لها تأثيرات سلبية على الطلب على الغاز".

و اشار السيد قيطوني من جهة اخرى الى الطاقة الكبيرة للإنتاج المتولدة عن "ظهور مراكز تموين و تصدير جديدة لا سيما بفضل غاز الشيست".

و في تطرقه الى العراقيل التي تسببها الاولوية الممنوحة حاليا "على المدى القصير لصناعة الغاز الطبيعي", اشار الوزير في هذا السياق الى ضرورة ان تتنظم البلدان المصدرة للدفاع عن مصالحها لا سيما من خلال تثمين الموارد الطبيعية المستنفذة و غير القابلة للتجديد.

و خلال تطرقه الى الدور الهام للتكنلوجيا, اعرب وزير الطاقة عن ارتياحه لقرار الاجتماع الوزاري ال19 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بان تحتضن الجزائر المقر الجديد لمعهد البحوث حول الغاز, وهذا يشكل "قرارا تاريخيا و مرحلة هامة في تعزيز منتدى البلدان المصدرة للغاز و في تعميق و توسيع التعاون بين بلداننا", حسبما صرح وزير الطاقة.

و اضاف السيد قيطوني ان "المعهد سيكون اداة ممتازة "تمكن من تحسين نشاطاتنا على طول السلسلة الغازية و تبادل افضل الممارسات".

و على هامش اشغال موسكو, استطاع السيد مصطفى قيطوني التحدث مع نظرائه لكل من روسيا اليكسندر نوفاك و مصر طارق المولى و فنزويلا اولوجيو دل بينو و قطر محمد السادة.