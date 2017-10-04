بطاطا: وضع مخطط وطني لإنتاج البذور

الجزائر - عُرض أمس الثلاثاء بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مخططا وطنيا لإنتاج بذور البطاطا يهدف إلى وقف استيراد هذا المنتوج وذلك خلال اجتماع ضم مختلف الأطراف الفاعلة في هذا المجال.

وضم هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير القطاع السيد عبد القادر بوعزقي ممثلي مؤسسات الإنتاج والمزارع النموذجية بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات تابعة لوزارة الفلاحة.

وبعد أن ذكّر بالمكانة المهمة التي تحتلها البطاطا في الاقتصاد الوطنيي أشار السيد بوعزقي إلى أهمية وضع مخطط وطني لإنتاج البذور من أجل "تأمين" البرنامج الوطني لإنتاج هذه البذور والذي يساهم "في السيادة الوطنية تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

وأبرز الوزير في ذات السياق ضرورة إشراك كل فاعلي هذا المجال خاصة المؤسسات المنتجة التي ستتولى تجسيد هذا المخطط.

ودعا المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة كل المساهمين في إنتاج بذور البطاطا إلى الانخراط في هذا المخطط الوطني من اجل دفع عجلة الانتاج المحلي لهذا المنتوج والتقليص التدريجي من وارداته.

وحسب الوزير فإن "الهدف من ذلك هو التوقف النهائي عن استيراد بذور البطاطا"، حيث صرح قائلا "لا يمكن أن يدوم اعتمادنا على استيراد البطاطا من أجل تلبية الطلب الداخلي".

ويذكر أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قد سجلت خلال موسم 2016-2017 انخفاضا بنسبة 45% من واردات بذور البطاطا من الفئة "أ" أي ما يعادل انخفاضا بقيمة 15 مليون دولار. وأضاف البيان ان الاحتياجات الوطنية من هذه البذور تقدر بـ 110.000 طن.