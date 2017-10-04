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منتدى البلدان المصدرة للغاز: الجزائر ستحتضن المعهد الجديد للبحوث حول الغاز

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين1/أكتوير 2017 18:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 43 مرات
منتدى البلدان المصدرة للغاز: الجزائر ستحتضن المعهد الجديد للبحوث حول الغاز

موسكو - تقرر رسميا خلال الاجتماع الوزاري ال19 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز اليوم الأربعاء بموسكو ان تحتضن الجزائر المقر الجديد  لمعهد البحوث حول الغاز.

وبهذا أكد أعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز من خلال تسليم هذا المشروع  للجزائر القرار المصادق عليه سنة 2015  في هذا الاتجاه خلال قمة رؤساء الدول و  الحكومات.

ويأتي القرار الذي تم اتخاذه بموسكو بعد تقديم دراسة الجدوى التي أعدها مكتب  دراسات دولي و التي أظهرت الإسهام الكبير الذي سيقدمه هذا المعهد بعد انجازه  سواء بالنسبة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بصفته هيئة أو للدول الأعضاء.

وللتذكير عقد الاجتماع الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز اليوم الأربعاء  بموسكو لمناقشة وضعية السوق العالمية للغاز و إعداد استراتيجية مشتركة للفترة  2018-2022.

و شارك في الاجتماع الذي جرى بحضور الوزير الروسي للطاقة الكسندر نوفاك و  الامين العام المغادر الإيراني محمد عدلي وزراء القطاع لمجموع الدول العضوة من  بينها الجزائر ممثلة في وزير الطاقة مصطفى قيطوني.

 

و تحادث السيد قيطوني على هامش الاشغال مع نظرائه الروسي و المصري السيد طارق  المولى و الفنزويلي اولوجيو دل بينو و القطري محمد السادة.

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منتدى البلدان المصدرة للغاز: الجزائر ستحتضن المعهد الجديد للبحوث حول الغاز
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين1/أكتوير 2017 18:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 43 مرة   شارك

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