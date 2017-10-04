مجلس الوزراء يعطي موافقته على توقيع عقود بين مجمع سوناطراك وشركائه 

ويتعلق العقد الاول بملحق لعقد بين سوناطراك ومؤسسة "إيني الجزائر" حول تمديد مدة استغلال حقل واقع بمحيط "زمول الكبار" بخمس (5) سنوات".
أما المرسوم الثاني فيخص أيضا ملحقا لعقد مبرم بين سوناطراك ومؤسسة "ايني الجزائر" حول تمديد مدة استغلال الحقول الثلاثة الواقعة في محيط "زمول الكبار كتلة 403".
ويسمح الملحق باستثمار إضافي ب400 مليون دولار لإنتاج إضافي يقدر ب78 مليون برميل من البترول.
ويتعلق العقد الثالث المبرم بين سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) فسيمكن الشركة الوطنية من استغلال حقل جديد ينتج 35.000 برميل يوميا بمحيط "القاسي والعقرب و زوتي".