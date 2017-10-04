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مجلس الوزراء يعطي موافقته على توقيع عقود بين مجمع سوناطراك وشركائه 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين1/أكتوير 2017 17:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 74 مرات
مجلس الوزراء يعطي موافقته على توقيع عقود بين مجمع سوناطراك وشركائه 

الجزائر - صادق مجلس الوزراء على ثلاثة (3) مراسيم رئاسية تسمح وفقا للقانون بالتوقيع على عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات، حسبما جاء  اليوم الأربعاء في بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة.

ويتعلق العقد الاول بملحق لعقد بين سوناطراك ومؤسسة "إيني الجزائر" حول  تمديد مدة استغلال حقل واقع بمحيط "زمول الكبار" بخمس (5) سنوات".

أما المرسوم الثاني فيخص أيضا ملحقا لعقد مبرم بين سوناطراك ومؤسسة "ايني  الجزائر" حول تمديد مدة استغلال الحقول الثلاثة الواقعة في محيط "زمول الكبار  كتلة 403". 

ويسمح الملحق باستثمار إضافي ب400 مليون دولار لإنتاج إضافي يقدر ب78  مليون برميل من البترول.

 

ويتعلق العقد الثالث المبرم بين سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين  موارد المحروقات (النفط) فسيمكن الشركة الوطنية من استغلال حقل جديد ينتج  35.000 برميل يوميا بمحيط "القاسي والعقرب و زوتي".

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مجلس الوزراء يعطي موافقته على توقيع عقود بين مجمع سوناطراك وشركائه 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين1/أكتوير 2017 17:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 74 مرة   شارك

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