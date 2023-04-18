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التحويلات الاجتماعية: ارتفاع بنسبة 8 بالمائة سنة 2018

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين1/أكتوير 2017 17:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 92 مرات
التحويلات الاجتماعية: ارتفاع بنسبة 8 بالمائة سنة 2018

الجزائر - تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 1.760 مليار دينار  للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018، حسبما جاء في مشروع قانون المالية 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء. 

وأشار البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن هذا المبلغ سجل زيادة  بنحو 8 بالمائة مقارنة بالغلاف المخصص سنة 2017 لهذا الصنف من النفقات. 

وأوضح ذات المصدر أن هذا الغلاف موجه أساسا لدعم العائلات والسكن و الصحة و كذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب و الحليب و السكر والزيوت الغذائية.

 

ويتعلق الأمر بالنسبة للحكومة بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة، لا سيما لفائدة العائلات من خلال دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والتربية و مرافقة ذوي المداخيل الضعيفة والمعوزين و المعوقين. 

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التحويلات الاجتماعية: ارتفاع بنسبة 8 بالمائة سنة 2018
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين1/أكتوير 2017 17:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 92 مرة   شارك

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