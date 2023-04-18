لقاءات مهنية جزائرية تونسية في 11 من أكتوبر بوهران

وهران- من المقرر عقد لقاءات مهنية جزائرية تونسية في 11 أكتوبر المقبل بوهران بمشاركة أكثر من عشر شركات تونسية وثلاثين جزائرية حسبما علم يوم الأربعاء من منظميها.

وتهدف هذه الاجتماعات التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران بالتعاون مع المهمة الاقتصادية لسفارة تونس بالجزائر إلى تعزيز التعاون بين الشركات التونسية والجزائرية ووضع آفاق جديدة لإقامة شراكة مربحة للجانبين في

العديد من قطاعات النشاط.

وتعد أهم هذه القطاعات التي سيتم التطرق لها خلال هذه اللقاءات قطاعات البناء والدراسات والهندسة والعمارة والتخطيط العمراني والبنى التحتية والأثاث المنزلي والمعدات الكهربائية للمباني يضيف نفس المصدر.

كما سيطلع رجال الأعمال التونسيين على أهم المشاريع التي سيتم إطلاقها بوهران في إطار التحضير لاحتضان دورة الالعاب المتوسطية لعام 2021.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية تضاعف حجم التجارة بين البلدين تقريبا ليصل إلى 5ر1 مليار يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 200 شركة تونسية تنشط في الجزائر في قطاعات مختلفة مثل الأغذية الزراعية ومواد البناء وقطع غيار السيارات والمنسوجات والملابس والخدمات (التصميم والهندسة).