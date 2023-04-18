انخفاض طفيف لأسعار سلة خامات أوبك الى 29ر54 دولارا للبرميل

الجزائر - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)على موقعها الالكتروني يوم الاربعاء أن سعر سلة خاماتها الـ 13 قد وصل يوم الثلاثاء 3 اكتوبر إلى 29ر54 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله حيث وصل الى 61ر54 للبرميل .

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي وخام صحارى الجزائري والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

و كانت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق بلدان أوبيك و خارجها قد قالت في البيان الختامي لاجتماعها الخامس المنعقد في 22سبتمبر بفيينا أن " الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيك سجلت أعلى مستوى لاحترام التزاماتهم الطوعية بشأن تخفيض الإنتاج بنسبة 116 %".

كما اضافت ذات اللجنة ان هذه النسبة "تؤكد من جديد التزام الدول المصدرة للبترول من أجل التعاون لإعادة توازن السوق" كما عبرت عن "ارتياحها للنتائج العامة و التقدم الثابت المحقق من أجل تجاوب تام".

و من جهة اخرى ذكرت أن هناك بلدان اخرى يجب عليها ان تفي بالتزاماتها بنسبة 100% مبرزة "أهمية بلوغ الدول المنتجة للبترول نسبة تجاوب ب100% او اكثر".

تجدر الاشارة الى ان هذه الهيئة تضم الجزائر و الكويت و فنزويلا و روسيا و عمان.

و فيما يخص المناقشات المتعلقة بتجديد اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيك القاضي بخفض انتاج البترول الممتد إلى ما بعد مارس 2018يكان وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني قد صرح ان هذه المناقشات أجلت إلى شهر نوفمبر.

و كان قد ذكر ان "الأمر يعتمد على تغيرات السوق إذ لا يمكننا ان نتكهن الآن و لكن في شهر نوفمبر ستتخذ القرارات".

ومن المنتظر ان تعقد اللجنة المشتركة اجتماعا اخر في 29 نوفمبر بفيينا عشية الاجتماع العادي ال173 لوزراء الدول الأعضاء في الأوبك.

و يذكر ان أوبك قد اتفقت في ديسمبر 2016 في فيينا مع منتجين مستقليني وعلى رأسهم روسيا على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 8ر1 مليون برميل في اليوم. وقد اتفقوا في مايو الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج الخام تسعة أشهر حتى مارس2018 في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام بعد هبوط الأسعار إلى النصف وانخفاض الإيرادات الدول الأعضاء و من خارجها بشدة و ذلك على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة.