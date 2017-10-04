لقاء بين مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية ورجال أعمال أمريكيين

الجزائر - انعقد يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة لقاء عمل ضم مسيري أهم المجمعات الصناعية العمومية و وفد من رجال أعمال أمريكيين حسبما جاء في بيان لوزارة الصناعة و المناجم.

و أوضح ذات البيان أن 30 مؤسسة أمريكية بقيادة مجلس الاعمال الجزائري الامريكي تنشط في مجال الصيدلة و الميكانيك و الكهرباء و الالكترونيك و الصناعات الغذائية و المناجم و الأسمدة و النسيج و كذلك الخدمات حضرت الاجتماع ي بغية "دراسة الفرص التي توفرها السوق الجزائرية و بغية التوصل إلى اتفاقيات شراكة مع نظرائهم الجزائريين".

و شارك من الجانب الجزائريي المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الطاقة و هي: مجمع صيدال و المجمع الصناعي للإسمنت (جيكا) و المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية و مجمع الحديد و الصلب (إيميطال) و المجمع الجزائري للميكانيك و الشركة الجزائرية المختصة في الكيميائيات و المؤسسة الوطنية للأسمدة (أسميدال) و الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت و مناجم الجزائر و مجمع أغروديف و جيتيكس و إيليك الجزاير اندستري إضافة إلى المؤسسات المكلفة بالتكوين و المراكز التقنية.

و أضاف البيان أن اللقاء عرف مشاركة مسؤولين سامين و إطارات في الوزارة مبرزا أنه تم تقديم عرض مفصل للجانب الأمريكي عن فرص الأعمال بالجزائر و الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الاجانب.

و تم خلال اللقاء التنويه بالإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية في السنوات الأخيرة بغية ترقية الاستثمارات و جعل مناخ الاستثمار أكثر "استقطابا" على غرار إصلاح قانون الاستثمار.

و ذكر البيان أن ثلاث شركات مختلطة (مؤسسات عمومية جزائرية و شركات أمريكية) دخلت حيز الخدمة لا سيما في مجال الصيدلة و الهياكل المعدنية و العتاد الفلاحي.

و يتعلق الأمر بشركة مختلطة لصناعة و تكييف المنتوجات الصيدلانية بين عملاق الصناعة الصيدلانية الأمريكي فايزر و مجمع صيدال و شركة مختلطة أخرى بين مجمع الميكانيك و الشركة الأمريكية ماسي فرغوسون لصناعة الجرارات الفلاحية إضافة إلى شركة مختلطة في مجال صناعة الصلب المستخدم في السكنات بين باتيميتال و فرايم ماكس الأمريكية.

و يندرج هذا اللقاء الذي يمتد من 1 إلى 4 اكتوبر الجاريي في إطار بعثة رجال أعمال أمريكييني من تنظيم مجلس الاعمال الجزائري الامريكي و السفارة الجزائرية في واشنطن.

و أشار البيان إلى مشاركة أساتذة من جامعة بوسطن لمناقشة الجوانب المرتبطة بالتكوين و الابتكار و البحث و التطوير.