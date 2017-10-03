النقل الحضري للمسافرين : إطلاق أول "حافلة ذكية " في الجزائر

وحسب ذات المصدر فان الحافلة مجهزة بنظام جغرافي لتحديد المواقع وشبكة انترنت لاسلكية (ويفي) ذات التدفق العالي، ومنصة خدماتية لتعبئة أرصدة الهاتف للمتعاملين الثلاثة في مجال الهاتف النقال، وجهاز للدفع الالكتروني لبيع التذاكر، وجهاز تسخين الأغذية وثلاجة .
وقد عرضت الشركة هذه "الحافلة الذكية" في الصالون الدولي للاستثمار السياحي والتجهيزات (السياحة والاستثمار)، الذي نظم شهر سبتمبر الماضي في قصر المعارض (الجزائر).
وتدرس الشركة خلال الاسابيع المقبلة امكانية تعميم هذه الفكرة لتشمل كامل حافلاتها عبر خطوط النقل الحضري التي تستغلها، يضيف البيان.