القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

النقل الحضري للمسافرين : إطلاق أول "حافلة ذكية " في الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين1/أكتوير 2017 19:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 166 مرات
النقل الحضري للمسافرين : إطلاق أول &quot;حافلة ذكية &quot; في الجزائر

الجزائر - أطلقت الشركة العمومية لنقل المسافرين للوسط  مؤخرا، أول "حافلة ذكية " في الجزائر، حسبما علم اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وحسب ذات المصدر فان الحافلة مجهزة بنظام جغرافي لتحديد المواقع  وشبكة انترنت لاسلكية (ويفي) ذات التدفق العالي، ومنصة خدماتية لتعبئة أرصدة  الهاتف للمتعاملين الثلاثة في مجال الهاتف النقال،  وجهاز للدفع الالكتروني لبيع التذاكر، وجهاز تسخين  الأغذية وثلاجة .

وقد عرضت الشركة هذه "الحافلة الذكية" في الصالون الدولي للاستثمار السياحي  والتجهيزات (السياحة والاستثمار)، الذي نظم شهر سبتمبر الماضي في قصر المعارض  (الجزائر).

 

وتدرس الشركة خلال الاسابيع المقبلة امكانية تعميم هذه الفكرة لتشمل كامل  حافلاتها عبر خطوط النقل الحضري التي تستغلها، يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
النقل الحضري للمسافرين : إطلاق أول "حافلة ذكية " في الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين1/أكتوير 2017 19:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 166 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود