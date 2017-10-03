الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة العمل ومجلس الأعمال الجزائري-الامريكي 

الجزائر - تم الاتفاق اليوم الثلاثاء بالجزائر على ت شكيل فريق عمل مشترك يضم إطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وممثلين عن مجلس الأعمال الجزائري ، الأمريكي بهدف مرافقة المستثمرين الأمريكيين في كافة الإجراءات المتعلقة بقطاع العمل, حسب ما أفاد به اليوم بيان من الوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال استقبال وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي وفدا من رجال الأعمال الأمريكيين اتفق الطرفان على "تشكيل فريق عمل مشترك يضم إطارات من الوزارة وممثلين عن مجلس الأعمال الجزائري- الأمريكي، توكل له مهمة مرافقة المستثمرين الأمريكيين في كافة الإجراءات المتعلقة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

وكان وفد رجال الأعمال- الأمريكي قد أطلع, خلال اللقاء, على السياسات الوطنية والإجراءات المعمول بها في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمزايا المتاحة في هذا الإطار.

وأبدى الوزير بالمناسبة, استعداد دائرته الوزارية لمرافقة المستثمرين الأمريكيين من أجل تجسيد مشاريعهم في الجزائر وإقامة شراكات تعود بالفائدة على الطرفين.

ويضم الوفد مسؤولين عن مؤسسات أمريكية كبرى تمثل عدة قطاعات على غرار الطاقة والطاقات المتجددة، رسكلة النفايات، الصناعة الصيدلانية والتجهيزات الطبية، إضافة إلى شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديد ة والعتاد الفلاحي والصناعة الغذائية ومكاتب أعمال.

وأشار السيد زمالي في هذا الاطار إلى أن تنوع قطاعات النشاط الذّي يمثله هذا الوفد يعدّ فرصة للاستثمار وخلق مناصب الشغل، مؤكدا أنّها تعدّ قطاعات ذات أولوية ضمن مسعى السلطات العمومية لتشجيع روح المبادرة المقاولاتية واستحداث مؤسسات مصغرة في القطاعات الاقتصادية المنتجة.

وأكّد في هذا الصدد رغبته في وضع أطر للتعاون والشراكة مع المؤسسات الناشئة (Startups) وإنشاء حاضنات أو مشاتل للمؤسسات (Incubateurs)ي حول المشاريع الصناعية التي يرغبون في إقامتها بالجزائر.

ويجدر التذكير بان وفــد رجال الأعمال الأمريكيين متواجد بالجزائر من 01 إلى 04 أكتوبر الجاري في إطار بعثة عمل وبحث عن الفرص المتاحة في السوق الجزائرية وذلك بمبادرة من سفارة الجزائر بواشنطن ومجلس الأعمال الجزائري- الأمريكي.