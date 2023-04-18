الخزينة العمومية: تقلص كبير في العجز خلال الخمس أشهر الأولى لـ 2017

الجزائر- تقلص عجز الخزينة العمومية خلال الخمس أشهر الأولى لـ 2017 بشكل كبير نظرا لارتفاع كبير في العائدات مقارنة بالخمس أشهر الأولى لـ 2016 متبوع بتقلص النفقات مقارنة بنفس الفترة من 2016، حسب الأرقام الأخيرة التي كشفت عنها وزارة المالية.

و بهذا تراجع العجز من 1.783،13 مليار دينار في نهاية مايو 2016 إلى 287،32 مليار دينار في نهاية مايو 2017، أي بتراجع قدره 1.495،8 مليار دينار (-84 بالمائة).

و يتوقع قانون المالية لـ 2017 عجز على مستوى الخزينة العمومية بـ 1.297 مليار دينار (6،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).

و كان المدير العام للخزينة العمومية، فيصل تدينت، قد قال مؤخرا أن الخزينة بحاجة إلى ما يقارب 570 مليار دينار لتغطية عجزها إلى غاية نهاية 2017، مبرزا دور التمويل غير التقليدي لتحقيق التوازنات الميزانياتية.

و بلغت العائدات المالية ما بين يناير و نهاية مايو 2017 مبلغ 3.171،3 مليار دينار، مقابل 1.880،17 مليار دينار نهاية مايو 2016 (+68،6 بالمائة)، في حين تراجعت النفقات إلى 3.322،5 مليار دينار مقابل 3.597،23 مليار دينار نهاية مايو 2016 (-7،6 بالمائة).

كما بلغت العائدات العادية للخزينة 2.215،92 مليار دينار نهاية مايو 2017، (مقابل 1.154،35 مليار دينار) منها 1.169،32 مليار دينار عائدات جبائية (مقابل 1.067،29 مليار دينار).

و يتوقع قانون المالية لـ 2017 عائدات سنوية بـ 5.635،51 مليار دينار (+ 12،7 بالمائة مقارنة بـ 2016) بزيادة 11 بالمائة للعائدات العادية المقدرة بـ 2.845 مليار دينار.

ارتفاع الجباية البترولية خلال الخمس أشهر الأولى لـ 2017

و بلغت الجباية البترولية المحصلة ما بين يناير و مايو 2017 مبلغ 955،37 مليار دينار (ما يعادل 9 مليار دولار)، مقابل 725،82 مليار دينار (ما يعادل 7 مليار دولار) نهاية مايو 2016، بارتفاع قدره 31،6 بالمائة.

و يتوقع قانون المالية لـ 2017 عائدات من الجباية البترولية قدرها 2.200 مليار دينار.

و حسب أرقام الوزارة، كان متوسط أسعار النفط الخام 50،55 دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2017 (يناير-أغسطس 2017) مقابل 41،97 دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016.

أما سعر الصرف دينار/دولار فكان 109،42 دينار لكل واحد (1) دولار ما بين يناير و أغسطس 2017 مقابل 109،07 دينار لكل واحد (1) دولار في نفس الفترة من 2016.

و بلغ سعر الصرف دينار/أورو 120،77 دينار في نفس الفترة (مقابل 121،69 دينار).

و فيما يخص النفقات، فقد مس انخفاضها كل من ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، حيث تراجعت نفقات التسيير من 2.282،15 مليار دينار إلى 2.137،32 مليار دينار في حين تقلصت نفقات التجهيز من 1.315 مليار دينار إلى 1.185،16 مليار دينار.

و يتوقع قانون المالية لـ 2017 ما يعادل 6.883،2 من النفقات منها 4.591،84 موجهة للتسيير.