ضرورة إشراك المهنيين والجمعيات في مساعي حماية المستهلك و الحفاظ على القدرة الشرائية

و جدد الوزير تأكيده خلال استقباله كل من رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح و رئيس جمعية حماية و إرشاد المستهلك السيد مصطفى زبدي في لقاءين منفصلين، بأن "أبواب الحوار مفتوحة مع كل الأطراف"، حيث قدم توجيهات لإطارات القطاع بالعمل على مواصلة الحوار مع الفاعلين في الميدان و كسر كل الحواجز التي قد تعطل مصالح المواطن المستهلك يضيف ذات المصدر.
وتدخل هذه اللقاءات، يضيف المصدر- في إطار "اللقاءات التشاورية" التي تحرص الوزارة على تنشيطها مع "مختلف الفاعلين و المهنيين في قطاع التجارة تحت الإشراف المباشر للوزير، حيث كان اللقاءان فرصة للمشاركين فيهما لبحث و مناقشة انشغالاتهم كل في مجال تخصصه و الاستماع أيضا إلى جملة من المقترحات التي تصب في صالح المواطن المستهلك و المتعاملين الاقتصاديين" .
المناسبة كانت أيضا فرصة للمهنيين في القطاع لتبادل الأفكار و توضيح بعض وجهات النظر، و كذا شرح بضع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل حماية المستهلك و كذا المتعامل الاقتصادي.
يذكر أن اللقاء الذي جمع الوزير مع رئيس الاتحاد الوطني للتجار و الحرفيين الجزائريين قد حضره أيضا رئيس الفدرالية الوطنية للخبازين و ممثلي تجار سوق الجملة بالسمار و سوق الجملة للخضر و الفواكه (العاصمة).