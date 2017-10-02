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الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: صالون وطني للنشاط المصغر ابتداء من يوم الأربعاء  

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين1/أكتوير 2017 18:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 161 مرات
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: صالون وطني للنشاط المصغر ابتداء من يوم الأربعاء  

الجزائر - تنظم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من 4  الى 7 اكتوبر 2017 بالجزائر العاصمة الصالون الوطني للنشاط المصغر الذي يضم  نحو 100 مقاول وطنيي حسبما ورد اليوم الاثنين في بيان لوزارة التضامن الوطني و  الاسرة و قضايا المراة.

و يندرج الصالون المنظم بعنوان "القرض المصغر: محرك تنويع الاقتصاد الوطني"  في اطار الخدمات غير المالية التي تقدمها الوكالة لصالح المستفيدين من جهاز  القرض المصغر"ي حسب نفس المصدر.

وأضاف البيان ان الصالون يهدف الى "تعميم هذا الجهاز و تثمين تجارب  المقاولين الناجحة و تشجيع النساء و الشباب في مجال المقاولة من خلال انشاء  نشاطات مولدة للمداخيل".

وستضم هذه التظاهرة نحو 100 مقاول من مختلف مناطق الوطن ينشطون في قطاعات  الصناعة التقليدية و الصناعة الصغيرة و الخدمات و الفلاحة و البناء و الاشغال  العمومية و كذا نشاطات مؤسسات او جمعيات شريكة.

كما تتضمن نشاطات اخرى على غرار تنظيم ورشات متخصصة لاسيما للتحسيس والمرافقة الاجتماعية المشخصة و محاكاة دراسات تقنية-اقتصادية و كذا زيارات  مرفوقة بدليل لصالح الزوار و عرض فيلم وثائقي.

و تم في اطار هذا الجهاز منح 801.513 قرض الى غاية 31 اوت 2017 منها 501.095  موجهة للنساء بينما بلغ عدد مناصب الشغل المنشأة 1.202.270منصب  بينما قدر عدد  المستفيدين من الخدمات غير المالية ب263.228.

 

و سيفتح الصالون ابوابه على الساعة الحادية عشر صباحا بديوان رياض الفتح  (المدنية). 

كلـمات مفتـاحيــة :
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: صالون وطني للنشاط المصغر ابتداء من يوم الأربعاء  
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين1/أكتوير 2017 18:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 161 مرة   شارك

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