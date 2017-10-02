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الدعوة إلى ضبط الإطار القانوني الخاص بالتمويل الإسلامي

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين1/أكتوير 2017 16:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 34 مرات

البليدة- دعا عدد من الخبراء و المختصين الاقتصاديين اليوم الاثنين بالبليدة إلى ضرورة ضبط الإطار القانوني الخاص بالتمويل الإسلامي الذي سيساهم بنسبة كبيرة في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

و في هذا السياقي أكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، الوزير السابق عبد القادر سماري، خلال تدخله في أشغال "فوروم اقتصادي" تطرق لموضوع "التمويل الإسلامي و انعكاساته على الاقتصاد الوطني"ي نظمته جمعية الصحفيين و المراسلين للبليدة، "أن الحكومة مطالبة بضبط الإطار القانوني الخاص بالتمويل الإسلامي بهدف تطبيقه على أرض الميدان في أقرب الآجال".

و أضاف ذات المسؤول أن هذا الطرح سيساهم في إخراج الجزائر من محنتها على اعتبار أن العديد من الدول الأوروبية تبنت هذا النظام سابقا ي داعيا في السياق إلى الاستفادة من تجربة 140 خبير إقتصادي منضوين تحت لواء هذا النادي بهدف إرساء ميكانيزمات كفيلة بالخروج من هذه الأزمة .

و يرى هذا الخبير الاقتصادي أن نجاح هذا المشروع متوقف على "رسم الإطار القانوني المنظم له و كذا على ضرورة اتخاذ الحكومة لقرارات صارمة و إجبار البنوك على تطبيقها".

من جهته، كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى و الخبير الاقتصادي، محمد جلابي عن تقديم المجلس للحكومة لمشروع متكامل حول الصناعة المالية الإسلامية و الذي لم يقتصر فقط على البنوك بل تطرق إلى مختلف مكونات الصناعة الإسلامية، على غرار التأمين التكافلي و الوقف و الزكاة إلى جانب مقترحات تخص القانون التجاري.

كما تطرق نص هذا المشروع - يضيف الخبير- "إلى قانون القرض و النقد الذي يسمح للبنوك الإسلامية من العمل بأريحية كون القانون الحالي لا يسمح لها و لا يمنعها في نفس الوقت".

من جهته أكد مدير عام بورصة الجزائري يزيد بن موهوب، أن الوضعية الاقتصادية الحالية تستدعي التفكير في أنواع بديلة من التمويل الاقتصادي و التي يتقدمها التمويل الإسلامي الذي يتماشى مع عقيدة المواطن الجزائري.

و أضاف ذات المسؤول أن الصيرفة الإسلامية هي الحل الوحيد لجذب الأموال الكبيرة المتواجدة في السوق الموازية وهو الأمر الذي سيسمح من توفر سيولة مالية.

الدعوة إلى ضبط الإطار القانوني الخاص بالتمويل الإسلامي
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين1/أكتوير 2017 16:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 34 مرة   شارك

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