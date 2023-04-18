القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فاتورة واردات الجزائر من البلاستيك تجاوزت 2 مليار دولار في 2016 

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين1/أكتوير 2017 15:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 96 مرات
فاتورة واردات الجزائر من البلاستيك تجاوزت 2 مليار دولار في 2016 

الجزائر - بلغت فاتورة واردات الجزائر من مواد البلاستيك  أزيد من 2 مليار دولار في 2016 ، يوجه حجم معتبر من الكميات المستوردة لتغطية  طلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات قطاع الصناعات الكيمائية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر رئيس قسم الصناعات الكيميائية (البلاستيك والمنتجات  الصيدلانية, والبلاستيك ومواد البناء) بوزارة الصناعة والمناجم السيد العيدوني مالك.

وأفاد العيدوني خلال اليوم الاعلامي المنظم بمقر الغرفة الجزائرية -الالمانية  للصناعة و التجارة تحضيرا  للصالون الدولي للبلاستيك والطباعة والتغليف-  المرتقب ما بين 11 و 13 مارس 2018 بالجزائر ي أن المعطيات المقدمة من طرف  المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية تشير إلى  تسجيل واردات بقيمة 174ر2 مليار دولار من مواد البلاستيك منها 904ر1 مليار  دولار من المواد الخام الموجهة لصناعة البلاستيك وذلك بنسبة  58ر87 بالمائة و269 مليون دولار من منتجات البلاستيك كاملة الصنع.

وتوجه الكميات المستوردة وفق السيد العيدوني لتغطية طلب المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة وكذا الشركات الناشطة في مجال الصناعات الكيميائية والمقدرة ب 2600  مؤسسة.

ويعمل القطاع على تطوير المناولة في مجال صناعة و تحويل البلاستيك ، خاصة وأن  حجم مادة البلاستيك في تركيبة المنتجات المصنعة جد كبيرة وتمس كل القطاعات.

وحسب نفس المسؤول فإن صناعة وتحويل البلاستيك قائمة بالجزائر منذ سبعينات القرن الماضي غير أن نشاطها بدأ يعرف تطورا ملفتا منذ 2012 بعد صدور عدة  مراسيم تنفيذية، تلتها القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة خلال مجلس الوزراء في يوليو 2016 , الذي دعا الى تطوير مجال الصناعات  البيتروكيميائية  من حيث كونه نشاط اقتصادي ذو قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد  الوطني .

وسيسمح توسيع و تنويع هذه النشاطات في قطاع البيتروكيمياء بالتحول أكثر فأكثر إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة الأكثر نجاعة و مردودية  في مجال صناعة البلاستيك.

وقال المتحدث أن تطوير هذا المجال سيساعد مستقبلا على  تلبية الطلب المحلي  والخارجي من المواد الاولية , مبديا رغبة القطاع في التوجه إلى التصدير نحو  السوق الجهوية والعالمية, خاصة منها الإفريقية التي اعتبرها "واعدة".

ويستعمل البلاستيك المحول وفق ذات المسؤول في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والسكن والبناء والموارد المائية  وصناعة السيارات وقطاع التربية ومختلف الصناعات الأخرى.

وتصل احتياجات قطاع صناعة السيارات من البلاستيك بالجزائر الى 35 في المائة  من الحجم الكلي  للاحتياجات الاخرىي  يتابع السيد  العيدوني, الذي اكد أن قطاع  الصناعة والمناجم يعمل على توسيع مجال إنتاج البلاستيك في نشاط صناعة السيارات وتحفيز المؤسسات الوطنية على انتاج وتحويل البلاستيك لفائدة مصانع السيارات  المتواجدة عبر التراب الوطني.

 وتم في أبريل 2017 الشروع في دراسة جدوى لإنشاء مجمعات للصناعات الكيميائية غرب الوطن ي موضحا أن مجمع سوناطراك وضع خطة لتنمية الصناعات البيتروكميائية  من أجل تطوير نسيج الصناعات التحويلية في البلاد بما فيها المشاريع الأصغر  حجما والمتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف هذه الخطة إلى تنويع الإنتاج و رفع المردودية  وحجم الاستثمار والتحكم بشكل ناجع في  تكاليف الانتاج الى جانب تطوير برامج التكوين في هذه  المجالات.

وبخصوص الصالون الدولي للبلاستيك والطباعة والتغليف المرتقب منتصف مارس 2018، نوه السيد العيدوني بأهميته من حيث كونه الفضاء الملائم  لربط علاقات شراكة  وتعاون بين المستثمرين الجزائريين والأجانب,وفقا لمقاربة "رابح-رابح".

كما سيمكن هذا الصالون -حسب نفس المسؤول- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الجزائرية من اكتساب الخبرة اللازمة  و الاستفادة من التكنولوجيات المتطورة  المتوصل إليها في هذا المجال .

ويرتقب الصالون مشاركة  200 عارض ما بين محلي و أجنبي  قادمين من 30 دولة .

من جانبه، أشار نائب رئيس الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة سامي  بوحديش إلى التسهيلات التي اعتمدت من طرف الدولة  لاستقطاب المستثمرين الأجانب إلى السوق الجزائرية وكذا تسهيل ولوج المستثمرين الجزائريين للأسواق الدولية"،  يذكر أن الصالون في طبعته الماضية 2016  عرف مشاركة 166 عارض من 22 دولة وسجل 4360 زائر مهني.

 

وتعتبر ألمانيا الممون الخامس للجزائر في 2016  والرابع لها في 2017 وفق  المعطيات المقدمة من طرف الغرفة بناء على إحصائيات المركز الوطني للإعلام  والإحصائيات التابع للجمارك.

كلـمات مفتـاحيــة :
فاتورة واردات الجزائر من البلاستيك تجاوزت 2 مليار دولار في 2016 
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين1/أكتوير 2017 15:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 96 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود