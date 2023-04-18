فاتورة واردات الجزائر من البلاستيك تجاوزت 2 مليار دولار في 2016 

الجزائر - بلغت فاتورة واردات الجزائر من مواد البلاستيك أزيد من 2 مليار دولار في 2016 ، يوجه حجم معتبر من الكميات المستوردة لتغطية طلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات قطاع الصناعات الكيمائية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر رئيس قسم الصناعات الكيميائية (البلاستيك والمنتجات الصيدلانية, والبلاستيك ومواد البناء) بوزارة الصناعة والمناجم السيد العيدوني مالك.

وأفاد العيدوني خلال اليوم الاعلامي المنظم بمقر الغرفة الجزائرية -الالمانية للصناعة و التجارة تحضيرا للصالون الدولي للبلاستيك والطباعة والتغليف- المرتقب ما بين 11 و 13 مارس 2018 بالجزائر ي أن المعطيات المقدمة من طرف المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية تشير إلى تسجيل واردات بقيمة 174ر2 مليار دولار من مواد البلاستيك منها 904ر1 مليار دولار من المواد الخام الموجهة لصناعة البلاستيك وذلك بنسبة 58ر87 بالمائة و269 مليون دولار من منتجات البلاستيك كاملة الصنع.

وتوجه الكميات المستوردة وفق السيد العيدوني لتغطية طلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الناشطة في مجال الصناعات الكيميائية والمقدرة ب 2600 مؤسسة.

ويعمل القطاع على تطوير المناولة في مجال صناعة و تحويل البلاستيك ، خاصة وأن حجم مادة البلاستيك في تركيبة المنتجات المصنعة جد كبيرة وتمس كل القطاعات.

وحسب نفس المسؤول فإن صناعة وتحويل البلاستيك قائمة بالجزائر منذ سبعينات القرن الماضي غير أن نشاطها بدأ يعرف تطورا ملفتا منذ 2012 بعد صدور عدة مراسيم تنفيذية، تلتها القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء في يوليو 2016 , الذي دعا الى تطوير مجال الصناعات البيتروكيميائية من حيث كونه نشاط اقتصادي ذو قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني .

وسيسمح توسيع و تنويع هذه النشاطات في قطاع البيتروكيمياء بالتحول أكثر فأكثر إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة الأكثر نجاعة و مردودية في مجال صناعة البلاستيك.

وقال المتحدث أن تطوير هذا المجال سيساعد مستقبلا على تلبية الطلب المحلي والخارجي من المواد الاولية , مبديا رغبة القطاع في التوجه إلى التصدير نحو السوق الجهوية والعالمية, خاصة منها الإفريقية التي اعتبرها "واعدة".

ويستعمل البلاستيك المحول وفق ذات المسؤول في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والسكن والبناء والموارد المائية وصناعة السيارات وقطاع التربية ومختلف الصناعات الأخرى. وتصل احتياجات قطاع صناعة السيارات من البلاستيك بالجزائر الى 35 في المائة من الحجم الكلي للاحتياجات الاخرىي يتابع السيد العيدوني, الذي اكد أن قطاع الصناعة والمناجم يعمل على توسيع مجال إنتاج البلاستيك في نشاط صناعة السيارات وتحفيز المؤسسات الوطنية على انتاج وتحويل البلاستيك لفائدة مصانع السيارات المتواجدة عبر التراب الوطني.

وتم في أبريل 2017 الشروع في دراسة جدوى لإنشاء مجمعات للصناعات الكيميائية غرب الوطن ي موضحا أن مجمع سوناطراك وضع خطة لتنمية الصناعات البيتروكميائية من أجل تطوير نسيج الصناعات التحويلية في البلاد بما فيها المشاريع الأصغر حجما والمتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف هذه الخطة إلى تنويع الإنتاج و رفع المردودية وحجم الاستثمار والتحكم بشكل ناجع في تكاليف الانتاج الى جانب تطوير برامج التكوين في هذه المجالات.

وبخصوص الصالون الدولي للبلاستيك والطباعة والتغليف المرتقب منتصف مارس 2018، نوه السيد العيدوني بأهميته من حيث كونه الفضاء الملائم لربط علاقات شراكة وتعاون بين المستثمرين الجزائريين والأجانب,وفقا لمقاربة "رابح-رابح".

كما سيمكن هذا الصالون -حسب نفس المسؤول- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية من اكتساب الخبرة اللازمة و الاستفادة من التكنولوجيات المتطورة المتوصل إليها في هذا المجال .

ويرتقب الصالون مشاركة 200 عارض ما بين محلي و أجنبي قادمين من 30 دولة .

من جانبه، أشار نائب رئيس الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة سامي بوحديش إلى التسهيلات التي اعتمدت من طرف الدولة لاستقطاب المستثمرين الأجانب إلى السوق الجزائرية وكذا تسهيل ولوج المستثمرين الجزائريين للأسواق الدولية"، يذكر أن الصالون في طبعته الماضية 2016 عرف مشاركة 166 عارض من 22 دولة وسجل 4360 زائر مهني.

وتعتبر ألمانيا الممون الخامس للجزائر في 2016 والرابع لها في 2017 وفق المعطيات المقدمة من طرف الغرفة بناء على إحصائيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.