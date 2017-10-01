إطلاق أولى عمليات التمويل الإسلامي قبل نهاية العام الجاري

الجزائر- ستشرع بعض البنوك في العمليات الأولى للتمويل الإسلامي قبل نهاية 2017، حسبما علمت وأج من رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية "آباف" السيد بوعلام جبار.

و أكد السيد جبار أن العمليات الأولى الخاصة بإدراج التمويل الإسلامي في المجال البنكي ستطلق من طرف بعض البنوك قبل نهاية 2017 ، في حين ستتبع البنوك الأخرى نفس الإجراء خلال 2018.

" الانطلاق في عمليات التمويل الإسلامي بات وشيكا على مستوى البنوك العمومية، و أيضا على مستوى جمعية البنوك و المؤسسات المالية "، مؤكدا انه تم التحضير له مند مدة خصوصا من جانب التحسيس و التكوين.

و في هذا الصدد، أشار ذات المسؤول أن كل البنوك العمومية هي بصدد التحضير لهذا المشروع و سجلته في استراتيجيات عملها لإطلاقه سواء على مستوى الادخار أو في باقي صيغ التمويل المتاحة .

و أوضح المتحدث أن هذا المشروع يندرج في إطار إرادة البنوك لتنويع منتجاتها و بالتالي تلبية طلبات زبائنها .

فضلا عن ذلك اضاف -ذات المسؤول- قوله " هناك سوق و زبائن يطالبون بإدراج هذا النوع من التمويل الإسلامي، لذلك فمن واجب البنوك تلبية هذه الطلبات " .

و أعرب سيد جبار عن أمله ان يحقق للتمويل الإسلامي الذي سيدرج في البنوك عبر الوطن النجاح المرجو، خاصة ما تعلق ب" البنكنة " و استقطاب الادخار و بالتالي المشاركة في التطور الاقتصادي.

للتذكير، كان الوزير الاول احمد اويحيى قد أعلن مؤخرا إدراج التمويل الإسلامي من طرف بنكين عموميين قبل نهاية 2017 ي ومن طرف 4 بنوك عمومية في 2018.