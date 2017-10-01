أرزيو (وهران): الوزير الأول يشرف على تدشين باخرتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المميع

أرزيو (وهران) - أشرف ا لوزير الأول أحمد أويحيى ا ل ذي قام اليوم الأحد بزيارة الى القطب البتروكيماوي لأرزيو (شرق وهران) على مراسم ت دشين باخرتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المميع إقتنتهما شركة "هيبروك" للنقل البحري للمحروقات التابعة لمجمع سوناطراك.

وستسمح هاتان الباخرتان "تسالة" و "اوغارتا" للأسطول البحري الوطني المخصص لنقل المحروقات على المستوى الدولي بأن يتماشى وأفاق تطوير الصناعة البتروكيماوية الوطنية.

وقد تم تجريب الباخرتين على طول الساحل الجزائري حسب الشروحات المقدمة من طرف إطارات من سوناطراك.

وتقدر طاقة استيعاب باخرة "تسالة" والتي تم بناءها سنة 2016 بما يعادل 169.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع ويصل طولها الى 291 مترا وعرضها الأقصى إلى 46 مترا فيما يبلغ وزنها 112.867 طن.

وفيما يخص الباخرة "اوغارتا" الذي تم بناءها سنة 2017 فتصل سعة نقلها الى 169.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع. ويبلغ طول الباخرة 291 مترا وبعرض أقصى يبلغ 46 مترا بينما يقدر وزنها ب 84.000 طن.

وقد تم بناء الباخرتين باحدى ورشات بناء السفن التابعة لشركة "هيونداي" في كوريا الجنوبية.

للتذكير فقد كانت شركة "هيبروك" استلمت سنة 2008 باخرة لنقل الغاز الطبيعي المميع "الشيخ بوعمامة" وباخرة مماثلة تحمل إسم "الشيخ المقراني" في يوليو 2007. أما الباخرة العملاقة "لالة فاطمة نسومر" بسعة نقل تعادل 145.000 متر مكعب فقد تم استلامها سنة 2004.

وتتوفر هذه الشركة التابعة لمجمع سوناطراك على ست بواخر لنقل الغاز الطبيعي المميع فضلا عن باخرتين لنقل الزفت.

وكان الوزير الأول زار قبل ذلك مصفاة النفط "أر أ 1 زاد" لأرزيو ومركب تمييع الغاز الطبيعي "جي ال 3 زاد" وتابع عرضا حول حصيلة نشاطات مجمع سوناطراك وأفاقه.

وكان السيد أويحيى خلال هذه الزيارة مرفوقا بوفد يضم وزير الطاقة مصطفى قيطوني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.