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منتدى الدول المصدرة للغاز: الاجتماع الوزاري ال19 ينعقد الأربعاء القادم بموسكو

  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيلول/سبتمبر 2017 17:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرات
منتدى الدول المصدرة للغاز: الاجتماع الوزاري ال19 ينعقد الأربعاء القادم بموسكو

الجزائر- سيشارك وزير الطاقة مصطفى قيتوني في الاجتماع  الوزاري ال19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي سينعقد الأربعاء القادم بموسكو  حسب ما أعلنه يوم الخميس بيان لوزارة الطاقة. 

و يعد الاجتماع الوزاري أعلى هيئة بالمنتدى -و هو يجتمع مرة كل سنة بصفة  عادية- بينما يتكفل المجلس التنفيذي للمنتدى-و هو يتشكل من ممثلين معينين من  قبل الدول الأعضاء - بإدارة تسيير شؤون المنتدى و تنفيذ قرارات الاجتماع الوزاري على أرض الواقع.  

يذكر ان منتدى الدول المصدرة للغاز هي منظمة ما بين الحكومات انشئت خلال  الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي لهذه الدول المنعقد بموسكو في ديسمبر 2008.

و يضم المنتدى حاليا 12 بلدا عضوا هي الجزائر و بوليفيا و غينيا الاستوائية و  مصر و ايران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و ترينيداد و توباغو و الامارات  العربية المتحدة و فنزويلا و كذا سبع (7) دول ملاحظة هي العراق و كازاخستان و  النرويج و عمان و هولندا و البيرو و أذربيدجان.

و يهدف المنتدى لدعم الحقوق السيادية للدول العضوة- التي تحتوي على اكثر من  ثلثي الاحتياطيات العالمية للغاز-على مواردها من الغاز الطبيعي و قدراتها في  التخطيط و التسيير بشكل مستقل و كذا تطوير و استعمال و حفظ هذه الموارد بصفة  دائمة و فعالة و محافظة على البيئة خدمة لشعوبها.

الى جانب هذا يعمل المنتدى على ترقية الحوار ما بين منتجي الغاز و الدول  المستهلكة قصد ضمان استقرار و شفافية سوق الغاز و ضمان سعر عادل للمتدخلين في  هذه السوق.

و بهذا يعد المنتدى اليوم الارضية الوحيدة للتبادل و التعاون ما بين منتجي و  مصدري الغازي يشير نفس البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
منتدى الدول المصدرة للغاز: الاجتماع الوزاري ال19 ينعقد الأربعاء القادم بموسكو
  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيلول/سبتمبر 2017 17:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرة   شارك

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