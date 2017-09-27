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أويحيى:الجزائر ستتوقف عن استيراد الوقود بعد دخول مركبات التكرير حيز الانتاج قريبا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيلول/سبتمبر 2017 19:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 112 مرات
أويحيى:الجزائر ستتوقف عن استيراد الوقود بعد دخول مركبات التكرير حيز الانتاج قريبا

الجزائر-أكد الوزير الأول السيد احمد أويحيى, يوم  الأربعاء, في رده على  انشغالات أعضاء مجلس الأمة المعبر عنها خلال مناقشات  برنامج عمل الحكومة, أن دخول مشاريع  التكرير حيز النشاط عما قريب سيجنب  الجزائر استيراد الوقود   من الخارج و ذلك في غضون سنوات قليلة.

 و أشار الوزير الأول أنه يتم حاليا تكرير 5ر11 مليون  طن من الوقود  بالجزائر, لكن  الاستهلاك المحلي ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ليصل  الى  15 مليون طن سنويا.        

و لمواجهة  هذا العجزي  يتم حاليا استيراد 5ر3 مليون طن من المحروقات سنويا. و أوضح السيد اويحيى أن "استيراد الوقود سيتوقف في غضون سنوات قليلة, تبعا  لانطلاق نشاط عدة مصانع للتكرير قريبا ".  

و أشار الوزير الأول الى أنه سيتم استلام مصنع التكرير للجزائر العاصمة  في  ديسمبر 2018 بينما سيتم اطلاق أشغال انجاز  مركب للتكرير بحاسي مسعود في يناير 2018.

 من جانب آخر قال السيد أويحيى, أن المناقصة الخاصة بإنجاز مصنع التكرير  بتيارت سيتم اطلاقه " في القريب العاجل " .

و أكد الوزير الأول أنه وبعد استلام كل هذه الانجازات ستتحول الجزائر من بلد  مصدر للوقود. 

و تستورد الجزائر أكثر من واحد (1) مليار دولار من الوقود سنويا.

كلـمات مفتـاحيــة :
أويحيى:الجزائر ستتوقف عن استيراد الوقود بعد دخول مركبات التكرير حيز الانتاج قريبا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيلول/سبتمبر 2017 19:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 112 مرة   شارك

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