قانون المالية 2018 :تخصيص 400 مليار دينارلتسديد مستحقات المقاولين

الجزائر- كشف الوزير الأول احمد اويحيى يوم الأربعاء عن تخصيص 400 مليار دينار لفائدة المقاولين الاقتصاديين وذلك في اطار قانون المالية 2018 الذي تم عرضه في نفس اليوم أمام مجلس الحكومة .

وأوضح الوزير الاول خلال رده على تساؤلات اعضاء مجلس الامة حول مخطط عمل الحكومة مساء اليوم أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 خصص ما قيمته 400 مليار دينار جزائري لتسديد مستحقات المقاولين الجزائريين والأجانب.

وتابع السيد أويحيى يقول أن " المقاولين في شدة والورشات لم تتوقف عن العمل لذا هذا الاجراء هو في فائدة مؤسسات المقاولة وعائلاتهم" خاصة وأن السلطات العمومية وصلت الى مرحلة تمديد آجال الانجاز من أجل منح الوقت اكثر للمقاولين الذين يعانون من ضغوط مالية.

وذكر الوزير الأول على سبيل المثال مؤسسة صينية كبرى في مجال البناء والتي تقدر مستحقاتها المالية بـ 70 مليار دينار جزائري.