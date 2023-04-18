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قانون المالية 2018 :تخصيص 400 مليار دينارلتسديد مستحقات المقاولين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيلول/سبتمبر 2017 19:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 250 مرات
قانون المالية 2018 :تخصيص 400 مليار دينارلتسديد مستحقات المقاولين

الجزائر- كشف الوزير الأول احمد اويحيى يوم الأربعاء  عن تخصيص 400 مليار دينار لفائدة المقاولين الاقتصاديين وذلك في اطار قانون  المالية 2018 الذي تم عرضه في نفس اليوم  أمام مجلس الحكومة .

وأوضح الوزير الاول خلال رده على تساؤلات اعضاء مجلس الامة حول مخطط عمل  الحكومة مساء اليوم  أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 خصص ما قيمته 400 مليار  دينار جزائري لتسديد مستحقات المقاولين الجزائريين والأجانب.

وتابع السيد أويحيى  يقول أن " المقاولين في شدة والورشات لم تتوقف عن العمل  لذا هذا الاجراء هو في  فائدة مؤسسات المقاولة وعائلاتهم" خاصة وأن السلطات  العمومية وصلت الى مرحلة تمديد آجال الانجاز من أجل منح الوقت اكثر للمقاولين  الذين يعانون من ضغوط مالية.

  وذكر الوزير الأول على سبيل المثال مؤسسة صينية كبرى في مجال البناء والتي  تقدر مستحقاتها المالية بـ 70 مليار دينار جزائري.

كلـمات مفتـاحيــة :
قانون المالية 2018 :تخصيص 400 مليار دينارلتسديد مستحقات المقاولين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيلول/سبتمبر 2017 19:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 250 مرة   شارك

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