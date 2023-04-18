أويحي: تسليم 302.000 مسكن في 2017 و 341.000 في 2018

الجزائر- أكد الوزير الأول احمد أويحي يوم الأربعاء في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة التي أثاروها خلال مناقشة م خطط عمل الحكومة ان السكنات التي ستسلم خلال سنة 2017 ستبلغ 302.000 وحدة سكنية من بينها 169.000 سلمت الى غاية نهاية شهر أغسطس 2017.

و تشير توقعاته الى ان عدد السكنات التي سيتم تسليمها خلال السنتين المقبلتين ستبلغ 341.000 وحدة في سنة 2018 و 353.000 خلال سنة 2019.

و اضاف انه خلال الفترة الممتدة بين 2017 و 2019 سيكون قد تم تسليم اكثر من واحد مليون سكن لتضاف الى 3.7 مليون التي سبق توزيعها.

اما بخصوص السكن الريفي فقد اكد بان 100.000 وحدة سكنية قد تم تسليمها خلال سنة 2017 من بينها 92.000 وحدة سكنية سلمت الى غاية نهاية شهر اغسطس 2017.

و فيما يتعلق بالسنوات المقبلة -يضيف الوزير الاول- فانه يتوقع تسليم 114.000 سكنا ريفيا في 2018 و 120.000 اخرى خلال سنة 2019.