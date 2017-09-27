لن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يسافرون إلى الخارج

الجزائر- أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة انه لن يكون هناك رسم على الجزائريين الراغبين في قضاء عطلهم بالخارج.

وقال السيد اويحي في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مخطط عمل الحكومة "لن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يرغبون في القيام بزيارات الى الخارج لا خلال هذه السنة ولا في السنة المقبلة".

وبعد ان ذكر السيد اويحيى بالمجهودات المبذولة لترقية هذا القطاع أبرز انه من سنة 2011 الى 2017 تم فتح 347 مؤسسة فندقية بسعة 32 ألف سرير في حين يوجد في طور الانجاز 582 فندق قدرة استيعابها تبلغ 75.000 سرير.

وذكر الوزير الاول ب"التحفيزات" التي تمنحها الدولة لترقية هذا القطاع و منها الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و من الرسم على النشاط المهني.