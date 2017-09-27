القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

صالون السياحة باريس: إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيلول/سبتمبر 2017 10:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 126 مرات
صالون السياحة باريس: إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري
صورة وأج

باريس- عرف الجناح المخصص للجزائري في الطبعة ال39 للصالون الدولي للسوق السياحية التي انطلقت يوم الثلاثاء بباريس، إقبالا غير متوقع من طرف الزوار رغم ضيق مساحته.

و صرح مسؤولو المؤسسات العمومية و الخاصة المشاركة في الصالون لواج ان " وجهة الجزائر بدأت تشق طريقها و لذا يجب المضي قدما".

و نظم الديوان الوطني للسياحة "يوم الجزائر" في أجواء احتفالية بمشاركة حرفيين و ممثلين للعديد من الفاعلين والمجموعات الفندقية و الخطوط الجوية الجزائرية.

و بدأ المدير العام للديوان الوطني للسياحة، رشيد شلوفي أول أيام الصالون بدعوة العديد من ممثلي وكالات السفر الناشطة في فرنسا، و كذا الزوار الذين قدموا من أجل اكتشاف المنتوج السياحي الجزائري.

و حضر المدراء العامون للمجموعات الفندقية (الأوراسي، الجزاير و الأندلسيات)، إضافة إلى مسؤولي وكالات السفر بغية انتهاز فرصة هذا المعرض من اجل إقامة علاقات مباشرة للترويج لوجهة الجزائر.

و أشار السيد شلوفي إلى انه "ابتداء من الاربعاء، الكل سيشرع في البحث عن متعاملين عالميين من أجل الترويج للوجهة الجزائرية، خاصة و أن المشكل الأمني لم يعد مطروحا"، مبرزا أن أهم ما تتمتع به الجزائر هو السياحة الصحراوية دون نسيان الاستثمارات المبذولة على طول الساحل الجزائري.

 

الجناح الجزائري يعرض العديد من المنتوجات التقليدية

 

و أوضح مسؤول شركة الصناعات الجلدية، سمروني نصرو بأنه أراد ان يمثل الجزائر في هذا الصالون الذي يضم ما يقارب 31.000 زائر طيلة أربع أيام و أكثر من 1600 علامة تجارية، مبديا أسفه حيال عدم اهتمام الشباب الجزائري بالحرف.

و في ذات السياق صرحت مديرة الاتصال بالخطوط الجوية الجزائرية، مونيا برتوشي أن شركتها تسعى للمساهمة في ترقية السياحة في الجزائر.

و أعرب المسؤولون الذين حضروا في الجناح (60 متر مربع)  عن أملهم في الحصول على المزيد من المساحة بغية استقبال اكبر عدد من الزوار.

و برمج الديوان الوطني للسياحة عرضا لأفلام و صور، إضافة إلى توزيع دلائل و مطويات و أقراص مضغوطة ترويجية ناهيك عن تقديم معلومات حول فرص الاستثمار في قطاع السياحة الذي عرف نموا ب13% مقارنة مع سنة2015.

و حسب الأرقام التي قدمها منظمو الصالون فإن عدد السواح المتوافدين على المستوى العالمي بلغ  235ر1 مليار سائحا سنة 2016 بمداخيل بلغت 1220 مليار دولار.

كلـمات مفتـاحيــة :
صالون السياحة باريس: إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيلول/سبتمبر 2017 10:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 126 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود