استكشاف عديد الفرص الاستثمارية خلال المنتدى الاقتصادي ال4 الجزائري-الألماني

تلمسان- تم يوم الثلاثاء تحديد عدة فرص للاستثمار عبر ولاية تلمسان، وذلك بمنسابة تنظيم لقاء جمع بين متعاملين جزائريين و ألمان، في إطار المنتدى الاقتصادي ال4 الجزائري-الألماني و الذي جرى بالحظيرة الوطنية لعاصمة الزيانيين.

بهذه المناسبة، قام مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أمين بلعربي بتلخيص تلك الفرص، حيث أشار إلى الإمكانيات المتوفرة في مجال الصناعات الغذائية و صناعة تحويل المواد البلاستيكية و النسيج و المنتجات الصيدلانية و مصانع الحليب و الطاقات المتجددة و كذا انجاز السكنات و المساكن الجاهزة.

كما أشار مسؤول وكالة تلمسان إلى الصيد الصناعي و تربية المائيات و تربية المواشي و مصانع الذبح و الفنادق والمحطات الحموية و حظائر التسلية و الترفيه، كما يوفر قطاع الخدمات من جانبه عديد الفرص من بينها النقل البري و البحري و مراكز الاتصال و مراكز المعطيات و كذا جمع و رسكلة جميع أنواع النفايات.

من جانبه، أكد عبد المجيد العيادي نائب رئيس الجمعية الأورو-متوسطية أن هذه الإمكانيات توفر مجالات واسعة للاستثمار و الشراكة المفيدة للجانبين.

أما على الصعيد المحلي فان التعاون الجزائري الألماني قد تجسد من خلال فتح وحدة لتركيب الجرارات الألمانية في شهر ديسمبر الفارط بمغنية -حسبما أكده من جانبه شكيب ثابت ممثل مجمع خربوش، مضيفا أن "ذلك كان ثمرة شراكة مع شركة سام دوتز فاهر" مؤكدا ان هذه الوحدة تنتج حاليا "15000 جرار سنويا".

كما ان وفد المتعاملين الألمان يمنح عديد الأوجه الاقتصادية، على غرار الكيمياء و المواد البلاستيكية و النقل البحري للبضائع و ترقية المقاولاتية و تركيب مولدات ذات توربينات غازية و صناعة البواخر و الاستشارات في مجال الاستثمار.

أما الأستاذ الجامعي ذيب امازيغ فقد ابرز جهود قطاع التعليم العالي و البحث لعلمي من أجل مساهمة أصحاب الشهادات في مسار التنمية المحلية.

للتذكير، إن هذا اللقاء قد بادرت بتنظيمه غرفة التجارة و الصناعة "تافنة" بتلمسان بالتعاون مع الجمعية الأورو-متوسطية العربية للتعاون الاقتصادي.

وبعد وصولهم من الجزائر العاصمة حيث عقدوا يوم الاثنين جلسة مماثلة اغتنم أعضاء الوفد هذه المناسبة لزيارة عديد المؤسسات و الإدارات المحلية المعنية بالاستثمار.

كما تمت الإشارة إلى أن هذا المنتدى ال4 سيستقبل يوم الاربعاء في مدينة وهران.