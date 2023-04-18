القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استكشاف عديد الفرص الاستثمارية خلال المنتدى الاقتصادي ال4 الجزائري-الألماني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيلول/سبتمبر 2017 09:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرات
استكشاف عديد الفرص الاستثمارية خلال المنتدى الاقتصادي ال4 الجزائري-الألماني

تلمسان- تم يوم الثلاثاء تحديد عدة فرص للاستثمار عبر ولاية تلمسان، وذلك بمنسابة تنظيم لقاء جمع بين متعاملين جزائريين و ألمان، في إطار المنتدى الاقتصادي ال4 الجزائري-الألماني و الذي جرى بالحظيرة الوطنية لعاصمة الزيانيين.

بهذه المناسبة، قام مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أمين بلعربي بتلخيص تلك الفرص، حيث أشار إلى الإمكانيات المتوفرة في مجال الصناعات الغذائية و صناعة تحويل المواد البلاستيكية و النسيج و المنتجات الصيدلانية و مصانع الحليب و الطاقات المتجددة و كذا انجاز السكنات و المساكن الجاهزة.

كما أشار مسؤول وكالة تلمسان إلى الصيد الصناعي و تربية المائيات و تربية المواشي و مصانع الذبح و الفنادق والمحطات الحموية و حظائر التسلية و الترفيه، كما يوفر قطاع الخدمات من جانبه عديد الفرص من بينها النقل البري و البحري و مراكز الاتصال و مراكز المعطيات و كذا جمع و رسكلة جميع أنواع النفايات.

من جانبه، أكد عبد المجيد العيادي نائب رئيس الجمعية الأورو-متوسطية أن هذه الإمكانيات توفر مجالات واسعة للاستثمار و الشراكة المفيدة للجانبين.

أما على الصعيد المحلي فان التعاون الجزائري الألماني قد تجسد من خلال فتح وحدة لتركيب الجرارات الألمانية في شهر ديسمبر الفارط بمغنية -حسبما أكده من جانبه شكيب ثابت ممثل مجمع خربوش، مضيفا أن "ذلك كان ثمرة شراكة مع شركة سام دوتز فاهر" مؤكدا ان هذه الوحدة تنتج حاليا "15000 جرار سنويا".

كما ان وفد المتعاملين الألمان يمنح عديد الأوجه الاقتصادية، على غرار الكيمياء و المواد البلاستيكية و النقل البحري للبضائع و ترقية المقاولاتية و  تركيب مولدات ذات توربينات غازية و صناعة البواخر و الاستشارات في مجال الاستثمار.

أما الأستاذ الجامعي ذيب امازيغ فقد ابرز جهود قطاع التعليم العالي و البحث لعلمي من أجل مساهمة أصحاب الشهادات في مسار التنمية المحلية.

للتذكير، إن هذا اللقاء قد بادرت بتنظيمه غرفة التجارة و الصناعة "تافنة" بتلمسان بالتعاون مع الجمعية الأورو-متوسطية العربية للتعاون الاقتصادي.

وبعد وصولهم من الجزائر العاصمة حيث عقدوا يوم الاثنين جلسة مماثلة اغتنم أعضاء الوفد هذه المناسبة لزيارة عديد المؤسسات و الإدارات المحلية المعنية بالاستثمار.

كما تمت الإشارة إلى أن هذا المنتدى ال4 سيستقبل يوم الاربعاء في مدينة وهران.

كلـمات مفتـاحيــة :
استكشاف عديد الفرص الاستثمارية خلال المنتدى الاقتصادي ال4 الجزائري-الألماني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيلول/سبتمبر 2017 09:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 