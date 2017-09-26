الجزائر- جنوب إفريقيا : بن مرادي يدعو الى رفع سقف تبادلات التجارية و تعزيز الاستثمار البيني

الجزائر- استقبل وزير التجارة السيد محمد بن مرادي يوم الثلاثاء سفير جنوب افريقيا السيد دنيس ثكوزاني دلومو ي حيث تمحورت المحادثات حول سبل رفع سقف التبادل التجاري بين البلدين و تعزيز الاستثماري حسب ما علم في بيان للوزارة.

اللقاء كان فرصة للوزير لعرض المحفزات المتاحة للاستثمار في الجزائر ـ أبرزها المناخ الخصب و الملائم للاستثمار فضلا عن كون جنوب افريقيا دولة "حققت طفرة في الميدان الصناعي و خاصة الصناعات التحويلية"ي حيث دعا الوزير الى ضرورة تحسيس رجال الأعمال الجنوب افريقيين من أجل الاستثمار بالجزائر في ضل ضعف التبادلات التجارية البينية .

في هذا الصدد ابدى الوزير "استعداد دائرته الوزارية بتسخير فوج عمل لتحديد ميكانيزمات و آليات تطوير و رفع سقف التبادل التجاري و كذا التوجه من أجل الاستثمار" يضيف نفس المصدر.

و من جهتهي أبدى سفير جنوب افريقيا بالجزائر "رغبة كبيرة في تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين مبرزا اعجابه بالتنوع و الثراء الذي شاهده في الجزائر و في العديد من الولايات التي زارها".

و أضاف السفير أن العديد من رجال الأعمال الذين شاركوا في اخر فوروم افريقي لرجال الأعمال الذي نظمته الجزائر مستعدون للعودة من أجل دراسة جدية لإمكانية الاستثمار, مؤكدا أن هناك "نواة عمل بدأت تشتغل من أجل ذلك".

و قد عرج الطرفان خلال هذا اللقاء لاستعراض العلاقات التاريخية و السياسية الوطيدة التي تربط البلدين مؤكدين أن حجم التبادل التجاري البيني لا يعكس مستوى هذه العلاقات.