البنك الوطني الجزائري:المركزالوطني للسجل التجاري ينخرط في نظام الدفع عبر الأنترنيت

الجزائر- وقع البنك الوطني الجزائري مع المركز الوطني للسجل التجاري يوم الثلاثاء على اتفاقية يتم بمقتضاها انخراط المركز الوطني للسجل التجاري في نطام قبول الدفع عبر الانترنيت باستعمال البطاقات ما بين البنكية حسب ما علم في بيان للبنك الوطني الجزائري.

و حسب ذات المصدر فان هذه الخدمة ستسمح للمتعاملين الخاضعين للقيد لدى المركز الوطني للسجل التجاري و الحاملين للبطاقات ما بين البنكية بتسديد مستحقات المركز عن طريق موقع الانترنيت الخاص بهذا الأخير بكل آمان.

و يأتي هذا الاتفاق ضمن مساعي "مواصلة الجهود التي جسدها البنك الوطني الجزائري في اطار مرافقة المركز الوطني للسجل التجاري و كذا كبرى الشركات الوطنية بإدخال و تعميم الدفع الالكتروني من خلال تزويد جميع الشركاء بعدد من اليات الدفع الالكتروني" يضيف بيان البنك.

كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن مواصلة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للبنك الرامي لترقية وسائل دفع مبتكرة حديثة و مؤمنة تسمح لزبائن البنك و كذا عموم المواطنين بالولوج لباقة من الخدمات البنكية المرنة و ذات جودة يضيف ذات المصدر.

و أكد البنك الوطني الجزائري عزمه على ترقية الدفع الالكتروني بالجزائر تماشيا مع الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية و الهادفة الى دعم مسار اصلاح و عصرنة المنظومة المصرفية و المالية بالجزائر.