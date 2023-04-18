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صادرات المحروقات ستبلغ 31 مليار دولار نهاية 2017

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيلول/سبتمبر 2017 17:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 202 مرات
صادرات المحروقات ستبلغ 31 مليار دولار نهاية 2017

الجزائر - كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية, يوم  الثلاثاء, أن صادرات المحروقات ستكون بما مقداره 31 مليار دولار لسنة 2017, أي  بما يمثل حوالي نصف قيمة صادرات البلد من المحروقات في 2014, و بما بفوق ب 3  مليار دولار تلك المسجلة في 2016.

وأكد السيد راوية- لدى عرضه لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق  بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني- أن  الموارد من العملة الصعبة, الخاضعة بشكل كبير لعوائد تصدير المحروقات, تتقلص 

تدريجيا منذ السداسي الثاني لـ 2014 إثر التراجع الدائم لأسعار البترول التي  خسرت 58 دولارا للبرميل ما بين نهاية مايو 2014 و نهاية يوليو 2017.

و بفعل هذا التطور السلبي على مستوى أسعار البترول الخام, انتقلت الصادرات  الجزائرية للمحروقات من 3ر60 مليار دولار في 2014 الى 7ر32 مليار دولار  في  2015 و الى 1ر27 مليار دولار في 2016 ثم الى 7ر18 مليار دولار  خلال السبعة  اشهر الأولى لـ 2017, يضيف الوزير.

كما أبرز الوزير أن الجباية البترولية المحصلة الى نهاية يونيو 2017 بلغت ما  مقداره 1.100 مليار دينار, و هو ما يمثل 60 بالمائة من تلك المحصلة في نفس  الفترة من 2014.

و أبرز السيد راوية أن الأفاق العالمية, من حيث تطورات السوق, لا تتيح تصور  إنتعاش في الاسعار على المديين القريب و المتوسط, و هي تؤكد اكثر الإعتقاد  ببقاء اسعار النفط الخام في حدود خمسين (50) دولار للبرميل, حسبه, في حين ان  ميزانية الدولة يتطلب متوسط سعر سوق لبرميل النفط بـ 70 دولار بالنسبة لـ2017.

و بخصوص إحتياطات الصرف التي بلغت 8ر105 مليار دولار مع نهاية يوليو الفارط,  يقول السيد راوية, يمكن ان تتقلص لتصل الى 97 مليار دولار الى نهاية 2017. 

كلـمات مفتـاحيــة :
صادرات المحروقات ستبلغ 31 مليار دولار نهاية 2017
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيلول/سبتمبر 2017 17:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 202 مرة   شارك

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