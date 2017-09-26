اعتماد جميع الحلول الملائمة لمواصلة دفع معاشات التقاعد

الجزائر- صرح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم اعتماد جميع الحلول الملائمة قصد مواصلة ضمان دفع معاشات التقاعد مؤكدا على ضرورة " اصلاح" النظام الحالي للتقاعد.

و في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح السيد ملوكة أن " الدولة ما فتئت تولي اهتماما خاصا للتقاعد بصفة عامة و من غير المعقول عدم التكفل بهذه المعاشات حيث سيتم اعتماد جميع الحلول المناسبة".

و عن سؤال حول احتمال "عدم تمكن الصندوق من دفع" المعاشات ذكر المسؤول الأول عن الصندوق بالعجز الذي يعرفه حاليا هذا الأخير و المقدر ب 500 مليار دج تم تسديده عن طريق دعم من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بقيمة 900 مليار دج.

و اذ أشاد بهذا الاجراء الذي اتخذته السلطات العليا للبلاد أضاف ضيف الاذاعة أن من بين الحلول التي تعتزم السلطات اتخاذها من أجل التوصل الى " اعادة توازن" الصندوق يذكر الحل المتمثل في استحداث فرع خاص بالتقاعد التكميلي مشيرا الى أن هذا النظام " قد طبق في بعض التعاضديات".

كما أضاف يقول أن الأمر يتعلق ب " احدى الاجراءات التي قد تحمل اضافة و أنه اجراء حقق نتائجه في البلدان المتطورة" مشيرا أنه في بعض هذه البلدان يتقاعدون في سنة ال69 بمعاش يكاد يقدر ب 50 بالمئة في الوقت الذي تقدر فيه هذه النسبة 80 بالمئة في الجزائر".

من جهة أخرىي أكد المتدخل على " ضرورة اصلاح" النظام الحالي للتقاعد على المدى المتوسط و الطويل قائلا " لا يمكننا الاستمرار في التكفل بهذه المعاشات على اساس هذا النظام بل يجب التفكير بجدية في هذه المسألة من أجل

ضمان ديمومة نظام التأمين الاجتماعي".

كما أكد السيد ملوكة أن الزيادة السنوية لمعاش التقاعد " لن تتم مراجعتها و لن تلغى بالرغم من الوضع الحالي مذكرا أنها بلغت هذه السنة 5ر2 بالمئة حيث استفاد منها أكثر من 2 مليون متقاعد مما نتج عنه نفقات اضافية

بقيمة 20 مليار دجي حسب قوله.

و لدى تذكيره بأن الصندوق الوطني للتقاعد "يعيش اساسا" من اشتراكات العمالي فقد أوضح المدير العام أن توازن الصندوق يتطلب 5 اشتراكات لمتقاعد واحد في الوقت الذي تقدر فيه حاليا بعاملين (2) لمشترك واحد أي ما يعادل 6 ملايين مشترك لكل 3 ملايين متقاعد.

وفسر السيد ملوكة الوضع بالعدد المعتبر للإحالات على التقاعد خلال سنتي 2015 (150.000) 2016 (180.000) بينما يُتوقعُ أن يبلغ العدد عام 2017 من 40.000 إلى 50.000 إحالة حيث أرجع المتحدث ذلك إلى أحكام الأمر المتعلق بالتقاعد المسبق والتي تهدف أساسا إلى 'الحد من اختلالات" الصندوق.

وفي رده على سؤال متعلق بحجم المصاريف أكد السيد ملوكة انها تفوق الـ 900 مليار دينار بالإضافة إلى مساهمة الدولة التي تعوض حوالي 140 مليار دينار سنويا أي ما يفوق 1000 مليار دجي مبرزا أن دعم الدولة يخص فقط فئة معينة من المجتمع والتي لم تحقق الاشتراكات السنوية الكافية.

أما ما يخص الأسباب التي أوصلت الصندوق إلى هذه الحالةي أكد المدير العام أن التوازنات كانت "جيدة" سنة 2012 بسبب ارتفاع الرواتب التي أنقذت الصندوق أعادة التوازن للنظامي لكنه تم تسجيل العديد من الإحالات على التقاعد في سن مبكرة بين 2012 و 2013 وهو ما "زاد من حدة الاختلالات عام 2014 إذ أصبح الصندوق بحاجة إلى تعويض بقيمة 200 مليار دج.

واردف المتحدث يقول "بناء على ذلك دققنا ناقوس الخطر" داعيا إلى "نقاش وطني و حوار وتوافق" حول مسالة اصلاح نظام التقاعد.

أما بخصوص اللجوء المحتمل إلى الصندوق الخاص للتقاعد أكد السيد ملوكة أن هذا الاخير يمول عن طريق الـ 3% المقتطعة من الجباية البترولية حيث لم يحصل إلى حد الآن سوى 460 مليار دجي كما أنه مخصص "لوقت لاحق" كونه أنشئ "للأجيال القادمة".

ونظرا للوضعية التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعدي اكد المدير العام أن هيئته لجأت إلى فرض بعض "القيود" منها وقف التوظيف والاستثمار والتهيئة "باستثناء الجنوب الكبير"ي معربا عن أمله " في ارتفاع الحصة المقتطعة مستقبلا"

بفضل "تفعيل التوظيف والنشاط الاقتصادي".

وبعد أن شدد السيد ملوكة على ضرورة دفع الاشتراكات والتحصيلات من أجل ضمان أمن نظام التقاعدي أكد المتحدث انه من الصعب تقييم حجم الاشتراكات الغير محصلة كون العديد من المستخدمين يتهربون من ذلك.

كما أشار السيد ملوكة في هذا الشأن إلى أن "توعية" العمال والممثلين النقابيين حول الوضعية المتأزمة للصندوق لم تكن مجدية مشيرا إلى احتجاجات هؤلاء على أحكام الامر المتعلق بالتقاعد المسبق.