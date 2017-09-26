إنشاء أزيد من 510 آلاف مؤسسة واستحداث أكثر من مليون منصب شغل إلى غاية يونيو 2017

و في كلمته خلال الجلسة العامة لأشغال الندوة رفيعة المستوى حول الشباب والتشغيل في شمال إفريقياي شدد السيد زمالي على أن "قضايا التشغيل ومكافحة البطالة, خاصة عند الشبابي تعد أولوية قصوى واضحة المعالم و مُعلن عنها في برنامج عمل الحكومة الجزائرية"ي تجسدت من خلال إعداد مخطط عمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة في أبريل 2008ي والذي يعدّ محور ترقية تشغيل الشباب أحد أهم ركائزه.
و أشار في هذا الصد إلى أن الاستراتيجية الحالية لترقية تشغيل الشباب بالجزائر تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما "دعم تنمية روح المقاولاتية ودعم ترقية العمل المأجور"ي ليذكر بأن الأجهزة التي تم إرساؤها تغطي جميع فئات الشباب الباحثين عن عملي وذلك باعتماد آليات تكفل و تسهـل اندماجهم في عالم الشغل من خلال قنوات مختلفة "تراعي مهاراتهم ومؤهلاتهم"ي سواء من خلال المبادرة المقاولاتية أو من خلال العمل المأجور.
و أضاف الوزير بأن الممارسة الميدانيةي أثبتت أن دعم تنمية روح المقاولاتية من خلال جهاز دعم إنشاء المؤسسات المصغرة من قبل الشباب المقاول والعاطلين عن العمل المقاولين الذي تسيره كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالةي هو "أداة قوية لتعبئة طاقة الشباب وتوجيه قدراتهم نحو إنشاء الأنشطة"ي وذلك بفضل الإمكانيات "الهائلة" التي تتوفر عليها الجزائر, لاسيما في مجال الأنشطة المتصلة بالمناولة والفلاحة والصناعة التحويلية والخدمات وغيرها.
كما لفت إلى أن الشباب المستفيدين من هذه الآليات تحوّلوا اليومي من عاطلين عن العمل إلى أرباب عمل وأصحاب مشاريع تنشئ الثروة ومناصب الشغل وأصبحوا "فاعلين حقيقيين في التنمية الوطنية"ي بفضل التدابير التشجيعية التي أقرتها الدولةي والمرافقة الدائمة التي وفرتها لهم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وبفضل إرادتهم في النجاح.
أما الجهاز الثاني القائم على دعم ترقية العمل المأجوري فقد حقق من خلال تنفيذ جهاز المساعدة على الإدماج المهني الموجه للشباب طالبي الشغل المبتدئين البالغين من العمر ما بين 18 و35 سنةي نتائج "هامة"ي وذلك بفضل مختلف الصيغ التي يقترحها للشباب, يضيف السيد زمالي.
للتذكير, تستمر أشغال هذه الندوة الرامية إلى تقاسم التجارب حول التكفل بمسألة تشغيل الشباب والاتفاق على "خريطة طريق لتشغيل الشباب في شمال إفريقيا" للسنوات الخمس المقبلةي إلى غاية يوم الغد الأربعاءي كما سيكون لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مباحثات مع نظرائه من مصر وموريتانيا ومع المدير العام لمكتب العمل الدوليي يوم الخميس المقبل.